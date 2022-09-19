【修例風暴】商台記者採訪遭警方射海綿彈投訴列為「無法證實」

《經濟通通訊社１９日專訊》２０１９年反修例期間，一名記者在旺角被防暴警從後發射海

綿彈擊中背囊，並於２０１９年１２月正式投訴警員濫用職權，警方調查後列為「無法證實」。



＊涉事記者考慮覆核結果＊



警方上月底向他匯報結果，稱審視證據後，指警員當時多次要求記者離開但未獲理會，指記

者其後「觸碰一名警員手部後轉身逃走」，警員隨即追捕並發射海綿彈，投訴警察課認為警員行

為並非不合理，因此無證據支持指控將指控列為「無法證實」，並獲監警會通過。而另外兩項投

訴，包括指警員用手推開記者手機及拉低記者防毒面罩，同樣被列作「無法證實」。

涉事記者對結果表示遺憾，指警員是主動伸手撥開記者，而記者發現中槍後停留現場講出自

己身份，但警員轉身離去，質疑和警方指記者逃避追捕的說法不符，會考慮覆核結果。



＊鄧炳強尊重調查結果＊



商台新聞部回應，時任警務處處長鄧炳強分別在兩次商台訪問中提及事件，指已就事件訓斥

涉事警員，就案件作紀律覆檢，證明涉事警員有不對的地方，要求警方覆核調查結果並交代。

保安局長鄧炳強在出席電台節目時表示，尊重調查結果，亦指當時社會混亂，警員執法在市

民觀感上有改善空間，若有投訴要調查，如果在調查期間發現改善空間，會提醒同事。（ｂｎ）





