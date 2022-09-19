【香港政情】黃詠儀獲委任為發展局局長政治助理，今日履新

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官辦公室公布，黃詠儀獲委任為發展局局長政治助理，

今日履新。

現年３８歲的黃詠儀，曾任職立法會議員辦事處，今年出任新民黨首席議員助理。

黃詠儀持有香港浸會大學歐洲研究社會科學學士（榮譽）學位、倫敦大學法律學士學位，以

及香港大學國際關係學碩士學位。她是新民黨成員。

行政長官已先後委任１４名副局長和１８名政治助理。政府會適時公布其餘的政治助理人選

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