【香港政情】黃詠儀獲委任為發展局局長政治助理，今日履新

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官辦公室公布，黃詠儀獲委任為發展局局長政治助理，
今日履新。
現年３８歲的黃詠儀，曾任職立法會議員辦事處，今年出任新民黨首席議員助理。
黃詠儀持有香港浸會大學歐洲研究社會科學學士（榮譽）學位、倫敦大學法律學士學位，以
及香港大學國際關係學碩士學位。她是新民黨成員。
行政長官已先後委任１４名副局長和１８名政治助理。政府會適時公布其餘的政治助理人選
。（ｃｌ）
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