【外圍經濟】油價上漲，成都重新開放減少市場憂慮

《經濟通通訊社１９日專訊》本周初，隨著四川成都結束為期兩周的封鎖，市民生活回復正

常，市場對消息樂觀，提振了需求前景，油價進而上漲。

在上周五（１６日）連續第三周下跌後，ＷＴＩ原油在亞洲早盤交易中上漲至每桶８６美元

。

投資者亦在為本周各國央行即將宣布的決策做準備。分析指，油價波動的最大原因來自對需

求預期的調整，預料成都解除封鎖後，此前被壓抑的需求會回復正常。（ｒｃ）

