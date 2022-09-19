【外圍經濟】全球加息競賽將使經濟步向衰退

《經濟通通訊社１９日專訊》分析認為，各國央行不停加息，將令世界經濟步向衰退。

面對４０年來最嚴重的通貨膨脹，聯儲局以至全球央行毫不掩飾他們希望戰勝價格飆升的決

心。今年約有９０家央行加息，其中半數一舉加息至少０﹒７５厘，許多央行甚至多次加息。有

經濟師認為這是一場看誰能更快加息的競賽。

加息變得平常，許多經濟師和投資者已將其視為新常態。不過市場開始擔心經濟衰退的話，

金融風暴會重現。（ｒｃ）

