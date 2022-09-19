【企業盈喜】新興印刷（０１９７５）料全年純利增最多６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》新興印刷（０１９７５）公布，預期截至６月３０日止年度溢
利增長介乎４０％至６０％。
該集團指，純利增長主因部分客戶重新啟動因之前年度新冠病毒大流行而停頓的重大及持續
項目，而部分項目收益高於新冠病毒大流行前水平；投入更多資源及時間向客人推廣智能包裝服
務及可持續性產品，藉此提供增值服務，以及有效控制內地工廠生產成本。
該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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