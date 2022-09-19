【企業盈警】時計寶（０２０３３）料全年純利跌８５％

《經濟通通訊社１９日專訊》時計寶（０２０３３）公布，預期截至６月３０日止年度溢利
將下降約８５％。
該集團指，純利下降主因內地防疫政策及疫情蔓延以及國際局勢緊張導致消費者情緒低迷，
收益較去年同期下降約２７％、物業、廠房及設備減值虧損以及因市場情緒低迷而於本年度為表
現不佳的銷售點的有償合約撥備。
該集團將根據上市規則公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話19/09/2022
【陶觀天下】通脹出意料 匯率現動盪
|財經熱話16/09/2022
【高息定存】加P前銀行上調存息吸客 分析料短期定存息或再上調
|中國故事16/09/2022
《神州經脈》三駕馬車齊抬頭 人幣穿七無懸念 滬綜指周挫逾4%
|財經熱話16/09/2022
人仔穿7算跌勢何時了？內房股回吐航空算堅挺
|財經熱話16/09/2022
【人仔走弱】友邦險守70元 未屆入市時機？
|FOCUS16/09/2022
【FOCUS】「三架馬車」全勝預期 細節暗藏表面光鮮
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰