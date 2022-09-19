【企業盈警】時計寶（０２０３３）料全年純利跌８５％

《經濟通通訊社１９日專訊》時計寶（０２０３３）公布，預期截至６月３０日止年度溢利

將下降約８５％。

該集團指，純利下降主因內地防疫政策及疫情蔓延以及國際局勢緊張導致消費者情緒低迷，

收益較去年同期下降約２７％、物業、廠房及設備減值虧損以及因市場情緒低迷而於本年度為表

現不佳的銷售點的有償合約撥備。

該集團將根據上市規則公布業績。（ｗｈ）

