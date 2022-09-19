【大行炒Ｄ乜】摩通上調周大福至增加比重，瑞信削港交所５％目標

《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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港交所 瑞信 ３９６→３７５ 維持跑贏大市 ２９５﹒６０
（００３８８）
平保 建銀國際 維持７０﹒００ 維持跑贏大市 ４５﹒４２
（０２３１８）
周大福 摩通 １２﹒００→１９﹒００ 降低比重→增加比重 １４﹒４８
（０１９２９）
神華 大和 ２６﹒００→３０﹒００ 維持買入 ２４﹒５５
（０１０８８）
潤電 大和 １８﹒００→１６﹒００ 買入→跑贏大市 １４﹒６０
（００８３６）
世茂 花旗 ５﹒７０→４﹒５０ 維持中性 停牌前４﹒４２
（００８１３）
萬科 野村 維持２４﹒５０ 維持買入 １６﹒２４
（０２２０２）
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表列較早前部分大行評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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濰柴動力 匯證 １１﹒８０→１０﹒５０ 買入→持有 ９﹒１９
（０２３３８）
中興 摩通 恢復２４﹒００ 恢復增加比重 １６﹒８８
（００７６３）
平保 富瑞 維持５７﹒００ 維持買入 ４５﹒７５
（０２３１８）
人保 富瑞 ５﹒３５→５﹒１６ 維持持有 ２﹒３９
（０１３３９）
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（ｈｃ）
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