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19/09/2022 08:32

【大行炒Ｄ乜】摩通上調周大福至增加比重，瑞信削港交所５％目標

　　《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　股份╱編號　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　　前收市價　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　　　瑞信　　　　　３９６→３７５　　　　維持跑贏大市　　　２９５﹒６０　
（００３８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　平保　　　建銀國際　　　　維持７０﹒００　　　　維持跑贏大市　　　　４５﹒４２　
（０２３１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　周大福　　　摩通　　　１２﹒００→１９﹒００　降低比重→增加比重　　１４﹒４８　
（０１９２９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　神華　　　　大和　　　２６﹒００→３０﹒００　　　維持買入　　　　　２４﹒５５　
（０１０８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　潤電　　　　大和　　　１８﹒００→１６﹒００　　買入→跑贏大市　　　１４﹒６０　
（００８３６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　世茂　　　　花旗　　　　５﹒７０→４﹒５０　　　　維持中性　　　　停牌前４﹒４２
（００８１３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萬科　　　　野村　　　　　維持２４﹒５０　　　　　維持買入　　　　　１６﹒２４　
（０２２０２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　表列較早前部分大行評級及目標價：
　
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　濰柴動力　　　　匯證　　　１１﹒８０→１０﹒５０　買入→持有　　９﹒１９　
　　（０２３３８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　中興　　　　　摩通　　　　　恢復２４﹒００　　　恢復增加比重　１６﹒８８
　　（００７６３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　平保　　　　　富瑞　　　　　維持５７﹒００　　　　維持買入　　４５﹒７５
　　（０２３１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　人保　　　　　富瑞　　　　５﹒３５→５﹒１６　　　維持持有　　２﹒３９　
　　（０１３３９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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