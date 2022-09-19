【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０２億元，買盈富沽快手

《經濟通通訊社１９日專訊》上周五（１６日）恒指低開１９７點，報１８７３２點。最高
跌２５點報１８９０５點，最低跌２５２點報１８６７８點。恒指收報１８７６１點，跌１６８
點或０﹒８９％。
北水全日淨流入１４﹒０２億元，減少３５﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次
是快手（０１０２４）、兗礦能源（０１１７１）、香港交易所（００３８８）。
主板成交１２３９﹒４３億元增加５１﹒４％。其中港股通成交２０１﹒６億元，佔總成交
１６﹒３％。
盈富基金跌０﹒８２％報１９﹒４元，北水淨買入１０億元；騰訊控股跌２﹒２７％報
２９３﹒２元，北水淨買入３﹒９億元；中國海洋石油跌２﹒３３％報１０﹒０８元，北水淨買
入９７００萬元。
快手跌７﹒４３％報５７﹒３元，北水淨賣出４﹒６億元；兗礦能源跌５﹒８１％報
３０﹒８元，北水淨賣出２億元；香港交易所跌２﹒６４％報２９５﹒６元，北水淨賣出１﹒８
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １０﹒０２
騰訊控股 （００７００） ３﹒９５
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒９７
中國海外發展 （００６８８） ０﹒９５
小米集團 （０１８１０） ０﹒７６
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） －４﹒６１
兗礦能源 （０１１７１） －２﹒０２
香港交易所 （００３８８） －１﹒８１
藥明生物 （０２２６９） －１﹒１３
中國神華 （０１０８８） －１﹒１０
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