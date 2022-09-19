《日入而息》傳離岸債權人購佳兆業停工住宅項目，本港失業率回落

《今天重點》

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據報證監會正商討要求身處海外的持牌代表重新駐港辦公

傳佳兆業集團（０１６３８）離岸債權人斥２０億美元收購其停工項目

涉洗黑錢及不法經營賭博，周焯華否認指控

貿發局表示第三季香港出口指數按季升１﹒９點至３２﹒８；擬下調本港全年出口增長預測至低

單位數

香港最新失業率下跌至４﹒１％，勝市場預期；失業大軍減至１６﹒２萬，餐飲業失業率降至６

﹒７％

本港新增６２６０宗確診，再多１０宗死亡個案；學校呈報１８８１宗確診，２０間學校２２班

須停課；歐家榮稱若疫情穩步向好，有空間放寬防疫措施

人幣即期收跌１３點曾穿７﹒０２，續創逾２６個月低

發改委表示推動首批３０００億政策金融工具形成實物工作量；近日將投放第三批豬肉儲備，豬

肉價難大漲；完善新能源汽車政策體系，鼓勵中外企業合作；今夏電力電量增長超預期，強化措

施保障民生；存在影響外商投資信心的因素，加強企業對接；８月審批核准固投項目９個，總投

資８０２億；８月發電同比增９﹒９％，用電增１０﹒７％

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《即日市況》

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恒指全日低收１９５點報１８５６５，科指低收７９點報３７７８

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒３５％四個月低，成交不足７千億年半低

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《美元匯價》

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英鎊日線圖ＲＳＩ背馳，短線或彈上１﹒１５

歐元最新報０﹒９９６６╱７０，日圓最新報１４３﹒５５╱５６

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《公司資訊》

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粵豐環保（０１３８１）獲合共３１﹒９１億港元３年期綠色貸款

滿貫集團（０３３９０）首次將內地中成藥引入港澳市場

香港電訊（０６８２３）成為ＰＡＮＷ中港網絡安全託管服務供應商

毛記葵涌（０１７１６）委任馮振超為營運總監

零跑科技遞香港上市申請，料今年錄重大淨虧損

中銀香港（０２３８８）截至８月底累計向逾７０００家中小企批出逾５００億貸款

復星國際（００６５６）稱合併報表債務僅２６００億，集團再斥惡意沽空並報警

恒生投資成為盈富基金新任經理人，同步引進人民幣交易櫃檯

恒隆地產（００１０１）舉辦全國性周年義工日，構建關愛共融社區

比亞迪（０１２１１）全購一公司並增資至１億元，更名為比亞迪新能源

阿里雲推出一系列金融服務解決方案，助業界推進數碼轉型

港鐵（０００６６）東鐵線明年首季起實施新列車停車位置

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《國企紅籌》

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華潤醫藥（０３３２０）賽洛多辛原料藥獲化學原料藥上市申請批准

濱海投資（０２８８６）擬購中石化液化天然氣２％股權，支付意向金１﹒５億元人民幣

中國電力（０２３８０）推進屋頂分散式光伏建設及工業園區綠能轉型

神州（００８６１）獲主席增持７８１萬股，涉資２９００萬元

龍源電力（００９１６）完成發行２０億元人民幣超短期融資券

新華製藥（００７１９）董事長張代銘辭任，賀同慶接任

榮昌生物（０９９９５）已完成泰它西普在中國治療系統性紅斑狼瘡三期驗證性研究

光大水務（０１８５７）完成發行第三期超短期融資券，發行本金１０億元人民幣

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《中國要聞》

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重慶猴痘病例病毒與德國病毒高度同源

９月ＬＰＲ持平預期佔主流，有兩成料五年期降５基點

發改委表示推動首批３０００億政策金融工具形成實物工作量；近日將投放第三批豬肉儲備，豬

肉價難大漲；完善新能源汽車政策體系，鼓勵中外企業合作；今夏電力電量增長超預期，強化措

施保障民生；存在影響外商投資信心的因素，加強企業對接；８月審批核准固投項目９個，總投

資８０２億；８月發電同比增９﹒９％，用電增１０﹒７％

４２家企業升層，北交所上市後備軍數量創新高

渣打表示大灣區製造業今年延續復甦，逾半企業料銷售增長

深圳寶安斥１億鼓勵汽車消費，最高購車補貼２﹒５萬元

１－８月中國ＦＤＩ增２０﹒２％至１３８４億美元

上海倡導國慶假期在本地過節

人行重啟１４天期逆回購利率降十基點，放水１２０億；流動性保持合理充裕，宏觀債務結構不

斷優化

招商金控於深圳揭牌，為大灣區首家金控公司

穩經濟工作組赴山西，易綱要求堅定扛起能源保供責任

深圳豪宅逆市熱銷，過千客搶籌６００套凍資５６億

中國銀河證券深圳分公司副總經理何強接受審查調查

中鐵總原總經理盛光祖被開黨籍，退休前為正部級幹部

城商行跟進降存款利率，分析表示明顯緩解明年息差壓力

首批政策性開發性金融工具在遼寧全部投放完畢

海外最大中國股票基金或易主

廣東等十省新開工改造城鎮老舊小區完成年度計劃任務

人社部工資福利司二級巡視員魏卓接受調查

建設銀行深圳市分行原風險總監韓鳳林被雙開

特斯拉上海工廠產線優化項目竣工，否認關展廳稱銷售渠道正常拓展

瑞銀聘內容審查員，確保中文報告無觸碰「紅線」

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９％，傳英偉達因美禁令向台積電下急單

拜登稱若解放軍入侵將保衛台灣，陸外交部提嚴正交涉

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《其他消息》

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商台記者採訪遭警方射海綿彈投訴列為「無法證實」

陳國基接替陳茂波出任資審會主席，今日起生效

丘應樺稱與東盟簽訂自貿與投資協定對香港重要

發展局專責組將研究優化樹木檢測和風險評估程序

記協主席陳朗昇涉阻差辦公，被正式落案控告

警方成立電子報案處理及分析中心，冀提升調查效率

財庫局陳浩濂稱十數家潛在代幣發行人對證券型代幣發行感興趣

貿發局表示第三季香港出口指數按季升１﹒９點至３２﹒８；擬下調本港全年出口增長預測至低

單位數

鄧炳強稱至今接獲４６宗東南亞求職騙案求助個案

陳茂波料本年度財赤或逾１０００億，財政儲備或降至８０００億元

黃詠儀獲委任為發展局局長政治助理，今日履新

廉政專員胡英明率團訪問新加坡深化國際反貪合作

據報證監會正商討要求身處海外的持牌代表重新駐港辦公

周焯華案今日在澳門開審，被控共２８９項罪

香港８月領取綜援個案按月跌０﹒３％

香港最新失業率下跌至４﹒１％，勝市場預期；失業大軍減至１６﹒２萬，餐飲業失業率降至６

﹒７％

本港７月商品出口貨量跌１６﹒２％，進口亦跌１６﹒９％

楊德強稱明年２月維園有檔期辦馬拉松，惟田總不考慮延期

深股通額度全日用２１﹒５億元，外資結束三日流出；滬股通額度全日用１６﹒５億元，外資淨

流入１６億元

羅兵咸表示政府應建立單獨績效審查流程，以ＫＰＩ評估；為先進科企引上市制度，應考慮人民

幣ＩＰＯ；羅兵咸倡以戰略和針對性方式提高稅收，增國際競爭力；明年消費券安排視乎經濟復

甦情況

陶冬稱和中國製造脫勾說易行難

中原表示十大屋苑周末成交跌至單位數，按周減五成；中原料本季二手私宅現樓按揭約７０００

宗，下季僅４０００宗

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ推港元定存優惠，年利率達３％

ＷｅＬａｂ和Ａｓｔｒａ完成收購印尼「ＢＪＪ雅加達服務銀行」

金融壹賬通夥阿布扎比國際金融中心開發數碼中小企業融資平台

瑞銀據報聘「內容審查員」，瑞銀拒評

香港紙包盒回收廠不獲科技園續租，新加坡邀請在當地設廠

經絡表示７月ＭＭＩ急升至２﹒２６厘，創２７個月新高

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《俄烏開戰》

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匈牙利拒制裁俄羅斯，遭歐委會建議凍結７５億歐元

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《國際要聞》

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南韓完成美軍薩德基地批地程序，最快明年３月動工

日圓貶值打擊民生，岸田文雄支持率大跌至４０﹒２％

英國周一舉行女王國葬，多國元首及政要參加儀式

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《外圍經濟》

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拉尼娜現象影響產量，巴西咖啡豆庫存跌向紀錄低位

新任聯儲局決策委員不會影響當局持續加息的政策方向

油價上漲，成都重新開放減少市場憂慮

美國通脹居高不下，聯儲局傾向加息０﹒７５厘

美國鐵路罷工事件表明問題已超出薪酬範圍

高盛下調美國２０２３年經濟增長預測至１﹒１％

全球加息競賽將使經濟步向衰退

聯邦快遞的盈警凸顯其自身問題及經濟風險

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《新冠肺炎》

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本港新增６２６０宗確診，再多１０宗死亡個案

學校呈報１８８１宗確診，２０間學校２２班須停課

上海明確紅碼、黃碼賦碼管理規則

上海昨現１例社會面新冠病例，新增兩個高風險區

何栢良稱本港可取消登機前檢疫要求

傳皇家加勒比放棄在港重推公海遊，冀港府調整政策

全國昨新增確診降至８０７宗，天津市全員核酸檢測

台灣新冠本土病例回落至逾２﹒８萬宗，增３１宗死亡

政界料本月提早「０＋７」，不再等《施政報告》

龍舟總會表示本港未有防疫政策路線圖，難申辦國際賽事

唐英年歡迎港府積極考慮「０＋７」，憂本港優勢受損

歐家榮稱若疫情穩步向好，有空間放寬防疫措施

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