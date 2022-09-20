《運籌帷幄－梁業豪》終於有利好消息入市？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均尚屬顯著向淡。平心而論，目前港股全期顯著向淡，投資者與投機者皆不應入市造好

。當然，超短期形勢有時候會變為向好，容許我們博即市反彈近期主要指數的日線圖曾見轉好，

可惜未能持久，淡友每次都成功將對手擊回低位。事實上，過去年多以來利淡因素接踵而來，於

投資者對經濟前景與股市後向皆感到迷惘的環境下，流進市場資金減少，市況自然易跌難升。

本欄相信，若本港真的於月底前放寬入境要求，結束酒店檢疫，應對股市有不俗的利好刺激

。長遠而言，經濟有望復甦，而股市跑在經濟前頭，理應可正式掉頭回升。昨天（１９日）港股

雖然跌幅顯著，低位仍有一定的支持。其實，港股已跌至超賣的水平，於低位一直無力回升，只

因遲遲找不到轉勢的藉口吧。若能成事，最低限度，心理刺激亦足以令部分淡友離場。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

