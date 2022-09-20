《缸邊隨筆－石鏡泉》人仔破７又如何？

《缸邊隨筆》昨文《老外看人匯》是總括了老外和不少非老外對人仔前景的看法，一言括之

，是人仔想取代美元成為世界的儲備貨幣。在筆者言，這無疑是講中國想去太陽殖民一樣的荒唐

，是另個歐美抹黑中國之舉。



筆者無內幕消息，無中央指令，有的是諗諗下的普通常識，這個普通常識留待明天談。今天

先談今周人仔破７，又如何？



人仔今周再破７，原因Ｎ國央行為遏通脹而加息，獨人仔不用遏通脹但要刺激經濟，而續減

息。



我們講人仔破７，是兌美元言，但人仔兌一籃子的貨幣（２０１５年８１１匯改後的一籃子

貨幣）則是相對平穩。但今周之後，當這一籃貨幣中的Ｎ國央行，如英、歐、日、澳、紐……也

加息時，人匯就一定會相對這些貨幣要貶了些。



那麼人匯兌美元又貶，兌這一籃子的貨幣又貶，人匯是否會一貶不可收拾？呀呀呀呀呀，不

是。我不會哈哈哈哈哈住，等到今周Ｎ國央行都加完息後，才好定論。



為甚麼人仔破７仍可哈哈哈？這就是８１１匯改巧妙之處，要知２０１５年美國剪了一次中

國的羊毛，要中國耗了１﹒５萬億外匯才穩住了人匯貶局。吃一塹長一智，中國怎不會學乖，所

以就有了８１１的匯改。那一改，是將人匯跟美元脫勾（但今時仍有外媒話人仔會在今次貶值中

跟美元脫勾，認識是落後實情７年多，哎，不過慘得過仲有人信），而與一籃子跟中國有貿易的

國家的貨幣掛勾。掛勾的比重是按外貿額而定，可以年年改，於是人匯就變成個Ｔｒａｄｅ

Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ｉｎｄｅｘ，不再是貨幣這麼簡單，怎不簡單。



＊人匯不會一邊倒弱＊



上數周，當人匯弱近６﹒９９……，將近破７，突然回強至６﹒９８……、６﹒８……，有

人謂是人行干預，亂估。實情是歐元加息０﹒７５厘，歐元兌美元升值了，也帶動了人匯回強。



當２０１５年８１１匯改時，筆者就有文指出，人匯改為掛一籃子貨幣時，其實是掛了美元

和非美元。美元、人匯、非美元，就像個蹺蹺板，美元在一端，人匯在中間，非美元匯又在另一

端。



今時美元加息，美匯必升，但到非美元匯一加息，又到非美元匯必升。所以，今時最怕你非

美元貨幣不加息，如果加，就可以將美息升、美匯升之局壓回去。



如今次真出現這個蹺蹺板情況，則人匯縱跌，也有限。到今周五，最遲下周，筆者就可以是

哈哈哈，還是哎呀、哎呀了。



迄今時為止，人匯兌美匯已是強得離譜，２００７年至今人匯走勢，２０２０年中，人匯見

７﹒２，今時只剛破７，２０２０年中美匯約９８，今時則逾１１０。可以這樣看，２０２０年

中，美匯用了９８磅力，已把人匯打到７﹒２，但今時美匯用了１１０磅力，也只把人匯打到剛

破７。



息是支持匯的，２０２０年中，一年期美息約０﹒２厘已足夠當時把人匯逼至７﹒２。今時

，美一年期息升逾３﹒９，但人匯仍只是剛破７，當未見７﹒２，咁你話人匯是否強呢？不單如

此，當近月美息升時，人仔息卻是回下。一個沒有高息支持的人匯為何能抗高息支持的美匯？答

案由英鎊、日圓兩隻非美元貨幣可知。英鎊見出３７年來新低，日圓跌破１４４，光這兩隻重磅

的非美元砝碼，就為人匯頂住了大升至１１０的美匯了。而這都是２０１５年８１１人仔匯改所

帶來的，不識這個一籃子，而光看美匯升，會否是不識時務了。



不過光吃８１１匯改的老本，是久守必失，必要以攻代守才可，這個明天談。《資深投資者

石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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