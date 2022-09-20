《專家之言－李偉傑》猛加息恐仍難遏通脹，港股持續下跌形態未改

《專家之言》本周二（２０日）美國聯儲局將開始為期兩日的議息會議，市場普遍預期美國

將加息０﹒７５厘，不過市場較為關注及後美國加息路徑，因美國早前公布８月消費物價指數按

年上升８﹒３％，較６月和７月９﹒１％及８﹒５％為低，受惠油價回落等因素，表面上看似受

到控制，但核心通脹數據８月份按年上升６﹒３％，按月上升０﹒６％，較市場預期為高。其中

，醫療、交通及住屋需求旺盛而帶動通脹持續增長，雖然油價明顯回落，但核心通脹依然高企下

，投資情緒容易受到市場預期及經濟活動數據所干預，因為持續加息雖然能令美國經濟降溫，藉

此控制通脹問題，但現時市場最憂慮是大幅加息後經濟受創，但亦不能令通脹回落，關鍵問題在

於如何解決這個結構性問題。



＊料情緒達冰點下爆發利好消息，才能脫離下降軌＊



雖然美國加息市場相當關注，但市場更為關注港股持續下跌形態依然未改，對美國股市反應

維持跟跌不跟升，成交量欠奉，缺乏利好消息作催化劑，早前亦提及港股依然沿著６月開始的下

降通道反覆下滑，而現時下降通道頂部接近１９４００點，同時間２０天平均線１９３８４點，

相信接近該水平像是近期好淡分水嶺，但這下降通道頂部８月尾打風半日市後曾經嘗試挑戰，跟

著中秋節假期前未有特別憧憬下亦曾挑戰，所以港股能否真正進行突破，相信要等市場投資情緒

達致冰點，無期望就沒有失望下，帶來一個利好爆發消息才能脫離下降軌道，根據《環球時報》

報道，美國ＰＣＡＯＢ工作人員預計昨日（１９日）開始檢查美國上市中國概念股份的審計底稿

，預料整個過程需要８至１０周，或在今年１２月初得出檢查結果，期望能帶來好消息幫助港股

帶來反彈機會。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者

沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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