《盤後部署》電池級碳酸鋰價格續創新高，贛鋒鋰業能繼續反彈？

《經濟通通訊社２０日專訊》港股今日高開１３４點，報１８７００。早市走勢反覆向上，

最高升至１８８６１。半日升２４６點，報１８８１２。午市初段走勢稍為回落，跌至

１８７４３後重拾升勢，最終在１８７００以上收市。

恒指收報１８７８１，升２１５點或升１﹒１６％，主板成交７３０﹒１２億元。國企指數

報６４０５，升６７點或升１﹒０６％。恒生科技指數報３８５３，升７５點或升１﹒９９％。

內地股市同樣上升。上證綜合指數報３１２２，升６點或升０﹒２２％，成交

２６８６﹒００億元人民幣；深證成份指數報１１２８３，升７６點或升０﹒６９％，成交

１７２２﹒４１億元人民幣。



＊贛鋒鋰業１００天線料有阻力＊



鋰價飆升勢不可當，電池級碳酸鋰達每噸５３萬元人民幣，續創新高，價格過去一年上漲了

兩倍多。贛鋒鋰業（０１７７２）今天收市升２﹒５％，報６５﹒５元；天齊鋰業

（０９６９６）升３﹒９３％，收報８２﹒０５元。

內地鋰礦生產重地四川早前曾受限電停產影響，推動鋰價不斷上升，電池級碳酸鋰短期供應

亦較緊張，令鋰價續創新高。即使工信部近期已要求龍頭企業穩定價格，但市場人士大多認為，

目前鋰資源供不應求格局難扭轉，預期未來價格仍有上升空間。

贛鋒鋰業雖然受惠於鋰價上升，但公司同時要面對鋰電池生產成本增加的問題，令股價自６

月２７日高位９１﹒４５元回落，近日在６２元水平有支持。今日尾段升幅雖然收窄，但成交達

１５﹒１４億元，遠較５日平均的２﹒７３億元多，１０天線亦有轉升跡象，相信股價短期仍能

上升。

不過，值得留意的是，贛鋒鋰業此前已跌穿多個支持位，部署上宜以炒波幅為主，現價仍可

買入，短線反彈阻力料在１００天線，目前為７２﹒７元，未跌穿６２元仍可持有。（ｅｒ）

