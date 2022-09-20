【英女王逝世】英女王國葬儀式周一結束，與亡夫長眠溫莎堡

《經濟通通訊社２０日專訊》英女王伊利沙伯二世的國葬儀式於當地時間周一（１９日）下

午結束，女王與亡夫菲臘親王合葬，一同長眠溫莎堡聖喬治教堂。

英國王室成員、多國元首政要參加了國葬儀式，數以萬計民眾在倫敦夾道送別女王，英國及

全球各地民眾亦觀看了國葬儀式的直播。

英女王逝世令英國政治活動暫時停頓，國葬結束後，新任女首相卓慧思將重新面對通脹、經

濟衰退、英國脫歐及蘇格蘭獨立運動等問題。（ｊｆ）

