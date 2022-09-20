《台股攻略－黃振宇》台股收復失地，重上１４５００點

《台股攻略》台股今日（２０日）開高走高，但遇上５日線時壓力出現，加權指數無法繼續

向上突破，終場收１４５４９﹒３０點，升１２３﹒６２點，成交金額為１６５３﹒１５億元（

新台幣．下同）。

台積電表現強勢，收４７６﹒５元，升２﹒０３％；鴻海收１０８﹒５元，升１﹒４％。美

國總統拜登宣布新冠大流行疫情結束，令航運股跌深反彈，華航收２２﹒７元，升１﹒１１％；

長榮航創四個月新高，收３５﹒１元；長榮減資後止跌，收１７２﹒５元，升２﹒０７％。觀光

族群亦應聲大升，觀光指數升３﹒９２％，王品亮燈漲停，八方雲集及晶華升幅為７％至８％。

政策支持下風電股走強，台電宣布將以十年５６４５億元，提升全國電網面對突發事故之應變能

力，概念股喜迎商機，華城及華新升約７％，中興電及亞力等都有買盤追捧。路博邁公布早前針

對五百多位台灣投資者進行的線上調查結果，將近六成的投資者認為今年台股底部已過，不至於

跌穿今年７月中的低點１３９２８點，而有約３成投資者認為台股可能進一步下探，但會守住

１２６８２點關卡。顯示多數投資人仍樂觀看待台股前景。

台股今日反彈，不過成交量未能有效放大，市場靜待本周四（２２日）凌晨的美國聯邦公開

市場委員會會議，是否如市場共識的加息０﹒７５厘，以及會後發布的經濟預測。預料會議升息

機率高，會後大市有機會出現短線反彈，但疫情、戰爭、通脹及加息等利淡因素短期內難以消除

，投資者可留意蘋果供應鏈、汽車、金融、內需自行車等族群。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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