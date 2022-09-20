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即市新聞

20/09/2022 08:52

【虛幣世界】比特幣曾跌穿１９０００美元，以太幣重挫

　　《經濟通通訊社２０日專訊》由於市場認為聯儲局加息四分三厘機會達八成，上調一厘機會
有兩成，雖然隔晚美股略為高收，但加密貨幣普遍下跌，其中比特幣曾失守１９０００美元水平
，而以太幣雖然成功合併，但比價則回落至１３００美元關口。
　　據外地傳媒報道指，以太坊近期從之前的ＰｏＷ轉向了ＰｏＳ模式，這種將全球第二大加密
貨幣歸類為證券的做法可能引起了美國證交會主席根斯勒的注意，他表示，加密貨幣和中介機構
可能必須通過這一測試才能將資產確認為證券，Ｈｏｗｅｙ測試還將審查投資者是否預期從第三
方的工作中獲得回報。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９５００﹒６０元（美元．下同），跌０﹒１９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３６７﹒３２元，跌０﹒６３％；艾達幣報
０﹒４４８９元，跌０﹒８４％；瑞波幣報０﹒３７９０元，跌１﹒４８％。（ｕｌ）
　
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