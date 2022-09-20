《談國論企－黎偉成》經濟８月份環比全面回升冀喘穩

《談國論企》中國的國民經濟增長於２０２２年８月份環比止住７月份略為放緩而全面回升

，於國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情散發多發的不利局面之況底下，算是難得的表現。國務院

總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議，要以促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求

，鞏固經濟恢復基礎，和增長發展後勁的重要手段，相關的細化實化接續政策於９月上旬實施細

則陸續出台，該可抵美歐漸邁衰退的若干負面影響。



＊工業生產服務業消費零售固投環比均改善＊



據中國國家統計局所發布的最新經濟統計數字顯示，中國多個主要經濟指標在２０２２年８

月份的表現，總體上有不同程度的幾乎全面性改善，並扭轉７月份的趨淡傾向，特別是（１）全

國規模以上工業增加值於８月份同比增長４﹒２％，環比高０﹒４個百分點，而７月份環比回落

０﹒１個百分點；（２）全國服務業生產指數於８月份的升幅為１﹒８％，比７月份僅升

０﹒６％多增１﹒２個百分點，亦止住上月份環比升幅顯著收窄０﹒７個百分點之況；（３）社

會消費品零售總額於８月份同比增５４％，比７月份的２﹒７％加快２﹒７個百分點；（４）全

國固定資產投資（不含農戶）於１－８月份升５﹒８％，比１－７月份增長５﹒７％高０﹒１個

百分點。

由是可見，各個主要經濟指標於８月份的環比，出現不同程度的加速增長，態勢已有相對全

面的好轉傾向。但房地產開發投資１－８月份同比減少７﹒４％，比１－７月份的６﹒４％減幅

擴大１個百分點，商品住宅房的銷售面積及額度的同比減幅則分別收窄。

最需要留意者，當然為國務院十分重視的「促投資帶消費增就業」等作為擴大有效需求的政

策性經濟指標，尤其是（一）在生產方面，全國規模以上工業增加值於８月份的同比增長

４﹒２％，環比增０﹒４個百分點，使１－８月份的累計升幅３﹒６％較１－７月份多增０﹒１

個百分點，其中製造業於８月份的同比增長即使只為３﹒１％，仍高於７月份２﹒７％約０﹒４

個百分點；此與製造業採購經理指數ＰＭＩ於８月份的出口新訂單於上月急跌後轉穩，並拉動生

產保持相對穩勢，情況是相對脗合的。

相信此乃受惠於國務院總理李克強７月２１日主持召開國務院常務會議，指出各地要創造條

件確保建設工地不停工、相關產業鏈供應不間斷，及按質量要求加快項目進度。

多個經濟指標在止跌回升的同時，仍保持頗不少良性因素，尤其是（二）高質發展的主調不

變，尤其是（Ｉ）裝備製造業和高技術製造業扮演相當重要的角色，（ｉ）增加值於９月份同比

增長９﹒５％，比８月份的８﹒４％升幅加快１﹒１個百分點；（ｉｉ）產量方面，新能源汽車

產量同比增長１﹒１７倍、移動通信基站建設設備增２５﹒７％和太陽能電池產量上升

２１﹒６％，二皆為綠色智能產品。

和（ＩＩ）全國固定資產投資（不含農戶），保持穩快增長的同時，高技術層面的固投相當

強烈：（１）高技術製造業固投於１－８月份同比增２０﹒２％，其中電子及通信設備增２８％

、醫療儀器設備及儀器儀表增２７﹒４％；和（２）高技術服務業增幅為１４％，其中科技成果

轉化服務業增２０％、研發設計服務增１６﹒９％。凡此，皆高於１－７月份的升幅。



＊居民就業收入回穩有利促投資帶消費＊



我相信中國經濟於下半年會保持上行的態勢不變，乃因（三）內需不錯，理由為就業情況不

斷改善。全國城鎮調查失業率於８月份為５﹒３％，環比回落０﹒１個百分點。全國城鎮新增就

業於１－８月份累計８９８萬人，即７月份增加１１５萬人，實際的就業情況理想。

和居民人均可支配收入於１－６月份達１﹒８４６３萬元，同比名義增加４﹒７％，和扣除

物價因素後的實際增長為３％，在經濟於二季度下行期屬難得的增長態勢，到三季度應有進一步

改善。居民就業和收入情況逐步回穩好轉，該有利於改善消費、投資情緒。

絕對不可稍一忽視的問題，為（四）青少年的就業問題。統計顯示：全國城鎮的１６嵗至

２４嵗人士的失業率，於８月份為１８﹒７％，低於７月份的１９﹒９％，甚至二季度的

１９﹒３％和一季度的１６％。

國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議明確要以促投資帶消費增就業等作為

擴大有效需求，到９月份的兩次會議，其中（１）７日的議決為：部署加力支持就業創業的政策

，和部署階段性支持企業創新的減稅政策，及（２）１３日會議是要部署進一步穩外貿穩外資的

舉措，助力經濟鞏固恢復基礎，和進一定延長製告業緩稅補繳期限，加大助企紓困。

要指出，中國面對美國佬近期排山倒海式的全面圍堵、攬炒和打壓，所涉的更是擴大至在主

權、內政和國際政治等許許多多方面的，仍然能夠從容以對，特別是能夠積極主動有力地在中國

本土的經濟、科技、環保等各方面建設，難得。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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