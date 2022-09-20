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20/09/2022 09:45

《中概異動》小騰汽車升９％，明天召開小鵬Ｇ９上市發布會

　　《經濟通通訊社２０日專訊》《經濟通通訊社２０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升
８﹒８５％，報６２﹒１元，該股成交約２２６萬股，涉資１﹒４１億元，盤中高見６３﹒３５
元，最低見６１﹒２元；比亞迪（０１２１１）升２﹒５％，報２２１﹒２元；蔚來
（０９８６６）升５﹒４７％，報１６３﹒９元；理想汽車（０２０１５）升５﹒４２％，報
９９﹒２元。
　　據小鵬汽車官微消息，小鵬Ｇ９上市發布會時間定於９月２１日晚上７時舉行。
　　現時，恒生指數報１８７１４，升１４８點或升０﹒８０％，主板成交１１１﹒４６億元。
國企指數報６３９２，升５３點或升０﹒８５％。恒生科技指數報３８３７，升５８點或升
１﹒５５％。
　　即月期指新報１８６９８，升１２４點，低水１６點。即月國指期貨報６３８８，升３７點
，低水４點。即月科指期貨新報３８３９，升５２點，高水２點。
　　上證綜合指數報３１２３，升８點或升０﹒２６％，成交４７６﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２３９，升３２點或升０﹒２９％，成交２９７﹒２２億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　６２﹒１元　升８﹒８５％
　　比亞迪（０１２１１）　　２２１﹒２元　　升２﹒５％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６３﹒９元　升５﹒４７％
　　理想汽車（０２０１５）　　９９﹒２元　升５﹒４２％
　　吉利汽車（００１７５）　１３﹒０４元　　升１﹒４％
　　長汽（０２３３３）　　　１０﹒６８元　升０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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