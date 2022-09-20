《中概異動》小騰汽車升９％，明天召開小鵬Ｇ９上市發布會

《經濟通通訊社２０日專訊》《經濟通通訊社２０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升

８﹒８５％，報６２﹒１元，該股成交約２２６萬股，涉資１﹒４１億元，盤中高見６３﹒３５

元，最低見６１﹒２元；比亞迪（０１２１１）升２﹒５％，報２２１﹒２元；蔚來

（０９８６６）升５﹒４７％，報１６３﹒９元；理想汽車（０２０１５）升５﹒４２％，報

９９﹒２元。

據小鵬汽車官微消息，小鵬Ｇ９上市發布會時間定於９月２１日晚上７時舉行。

現時，恒生指數報１８７１４，升１４８點或升０﹒８０％，主板成交１１１﹒４６億元。

國企指數報６３９２，升５３點或升０﹒８５％。恒生科技指數報３８３７，升５８點或升

１﹒５５％。

即月期指新報１８６９８，升１２４點，低水１６點。即月國指期貨報６３８８，升３７點

，低水４點。即月科指期貨新報３８３９，升５２點，高水２點。

上證綜合指數報３１２３，升８點或升０﹒２６％，成交４７６﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１１２３９，升３２點或升０﹒２９％，成交２９７﹒２２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ６２﹒１元 升８﹒８５％

比亞迪（０１２１１） ２２１﹒２元 升２﹒５％

蔚來（０９８６６） １６３﹒９元 升５﹒４７％

理想汽車（０２０１５） ９９﹒２元 升５﹒４２％

吉利汽車（００１７５） １３﹒０４元 升１﹒４％

長汽（０２３３３） １０﹒６８元 升０﹒５６％

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（ｐｃ）



