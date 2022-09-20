《異動股》濠賭股齊揚，金沙暫為表現最佳藍籌，澳博漲６％

《經濟通通訊社２０日專訊》濠賭股今日上升。金沙（０１９２８）現價升６﹒７％，報

１９﹒１元，該股成交約１７５８萬股，涉資３﹒３１億元，盤中高見１９﹒２４元，最低見

１８﹒０４元，暫為表現最佳藍籌股；澳博（００８８０）升６﹒２３％，報３﹒０７元；銀娛

（０００２７）升３﹒２４％，報４４﹒６５元；新濠（００２００）升１２﹒６９％，報

６﹒０４元。



＊澳門調整到粵外地區核酸檢測要求＊



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，由９月２１日凌晨零時起，調整前往廣東省以外

地方的人士核酸檢測陰性證明要求。

當局指，擬前往目的地如無更嚴格要求，只須持有包括採樣日的７天內核酸檢測陰性證明；

若於澳門進行核酸檢測，出示的核酸檢測證明須為作通關用途者，以電子或紙本形式均可；若由

澳門乘飛機前往中國內地各城市，現時的核酸檢測陰性證明要求是由２４小時至７天不等，一般

須為紙本證明，建議出發前應預先向航空公司確認。



＊恒指升逾１８０點＊



現時，恒生指數報１８７４８，升１８２點或升０﹒９８％，主板成交５２１﹒３３億元。

國企指數報６３９４，升５６點或升０﹒８９％。恒生科技指數報３８５５，升７６點或升

２﹒０２％。

即月期指新報１８７５２，升１７８點，高水４點。即月國指期貨報６３９８，升４７點，

高水３點。即月科指期貨新報３８５９，升７２點，高水４點。

上證綜合指數報３１１７，升２點或升０﹒０７％，成交２３８４﹒７０億元人民幣。深證

成份指數報１１２６２，升５５點或升０﹒４９％，成交１５５０﹒９８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １９﹒１元 升６﹒７％

澳博（００８８０） ３﹒０７元 升６﹒２３％

銀娛（０００２７） ４４﹒６５元 升３﹒２４％

新濠（００２００） ６﹒０４元 升１２﹒６９％

永利澳門（０１１２８） ５﹒０３元 升７﹒９４％

美高梅（０２２８２） ４﹒３４元 升５﹒０８％

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（ｅｒ）

