  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2022 14:39

《異動股》濠賭股齊揚，金沙暫為表現最佳藍籌，澳博漲６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》濠賭股今日上升。金沙（０１９２８）現價升６﹒７％，報
１９﹒１元，該股成交約１７５８萬股，涉資３﹒３１億元，盤中高見１９﹒２４元，最低見
１８﹒０４元，暫為表現最佳藍籌股；澳博（００８８０）升６﹒２３％，報３﹒０７元；銀娛
（０００２７）升３﹒２４％，報４４﹒６５元；新濠（００２００）升１２﹒６９％，報
６﹒０４元。
　
＊澳門調整到粵外地區核酸檢測要求＊
　
　　澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，由９月２１日凌晨零時起，調整前往廣東省以外
地方的人士核酸檢測陰性證明要求。
　　當局指，擬前往目的地如無更嚴格要求，只須持有包括採樣日的７天內核酸檢測陰性證明；
若於澳門進行核酸檢測，出示的核酸檢測證明須為作通關用途者，以電子或紙本形式均可；若由
澳門乘飛機前往中國內地各城市，現時的核酸檢測陰性證明要求是由２４小時至７天不等，一般
須為紙本證明，建議出發前應預先向航空公司確認。　
　
＊恒指升逾１８０點＊
　
　　現時，恒生指數報１８７４８，升１８２點或升０﹒９８％，主板成交５２１﹒３３億元。
國企指數報６３９４，升５６點或升０﹒８９％。恒生科技指數報３８５５，升７６點或升
２﹒０２％。
　　即月期指新報１８７５２，升１７８點，高水４點。即月國指期貨報６３９８，升４７點，
高水３點。即月科指期貨新報３８５９，升７２點，高水４點。
　　上證綜合指數報３１１７，升２點或升０﹒０７％，成交２３８４﹒７０億元人民幣。深證
成份指數報１１２６２，升５５點或升０﹒４９％，成交１５５０﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　１９﹒１元　　　升６﹒７％
　　澳博（００８８０）　　　　３﹒０７元　　升６﹒２３％
　　銀娛（０００２７）　　　４４﹒６５元　　升３﹒２４％
　　新濠（００２００）　　　　６﹒０４元　升１２﹒６９％
　　永利澳門（０１１２８）　　５﹒０３元　　升７﹒９４％
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒３４元　　升５﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2022
英美即將猛加息港銀或加P　匯控渣打有機先行炒上？
人氣文章財經熱話20/09/2022
【鎊匯弱勢】英鎊兌美元1.14不容有失？
人氣文章財經熱話20/09/2022
【蔚小理反彈】新能源車反彈是伺機逃生抑或絕處逢生？
人氣文章FOCUS20/09/2022
【FOCUS】吃藥吊命VS壯士斷臂　「金九銀十」關鍵
人氣文章財經熱話20/09/2022
回購萬靈丹？是福是詛咒？邊隻最值博？邊隻勿沾手！
人氣文章財經熱話20/09/2022
《午市前瞻》觀望聯儲局聲明及二十大 專家指大戶沽商湯未必蝕錢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金