《異動股》濠賭股齊揚，金沙暫為表現最佳藍籌，澳博漲６％

《經濟通通訊社２０日專訊》濠賭股今日上升。金沙（０１９２８）現價升６﹒７％，報
１９﹒１元，該股成交約１７５８萬股，涉資３﹒３１億元，盤中高見１９﹒２４元，最低見
１８﹒０４元，暫為表現最佳藍籌股；澳博（００８８０）升６﹒２３％，報３﹒０７元；銀娛
（０００２７）升３﹒２４％，報４４﹒６５元；新濠（００２００）升１２﹒６９％，報
６﹒０４元。
＊澳門調整到粵外地區核酸檢測要求＊
澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，由９月２１日凌晨零時起，調整前往廣東省以外
地方的人士核酸檢測陰性證明要求。
當局指，擬前往目的地如無更嚴格要求，只須持有包括採樣日的７天內核酸檢測陰性證明；
若於澳門進行核酸檢測，出示的核酸檢測證明須為作通關用途者，以電子或紙本形式均可；若由
澳門乘飛機前往中國內地各城市，現時的核酸檢測陰性證明要求是由２４小時至７天不等，一般
須為紙本證明，建議出發前應預先向航空公司確認。
＊恒指升逾１８０點＊
現時，恒生指數報１８７４８，升１８２點或升０﹒９８％，主板成交５２１﹒３３億元。
國企指數報６３９４，升５６點或升０﹒８９％。恒生科技指數報３８５５，升７６點或升
２﹒０２％。
即月期指新報１８７５２，升１７８點，高水４點。即月國指期貨報６３９８，升４７點，
高水３點。即月科指期貨新報３８５９，升７２點，高水４點。
上證綜合指數報３１１７，升２點或升０﹒０７％，成交２３８４﹒７０億元人民幣。深證
成份指數報１１２６２，升５５點或升０﹒４９％，成交１５５０﹒９８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １９﹒１元 升６﹒７％
澳博（００８８０） ３﹒０７元 升６﹒２３％
銀娛（０００２７） ４４﹒６５元 升３﹒２４％
新濠（００２００） ６﹒０４元 升１２﹒６９％
永利澳門（０１１２８） ５﹒０３元 升７﹒９４％
美高梅（０２２８２） ４﹒３４元 升５﹒０８％
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（ｅｒ）
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