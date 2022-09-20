《駐京專電》黃柳權：人口減少原因多方面，香港移民潮形容不恰當

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中宣部舉行「中國這十年」系列主題發布

會。國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權在發布會上回應就有報道稱香港出現「移民潮」，他表

示，香港現在出現「移民潮」的形容並不是很恰當。據香港特區政府統計處的報告，２０２２年

年中香港人口臨時數字為７２９﹒１６萬人，其中常住居民為７１８﹒１９萬人，流動居民為

１０﹒９７萬人。從２０２１年年中到２０２２年年中，香港移入人口為１﹒８３萬人，移出人

口為１１﹒３２萬人，就是報道中的１１萬人，報道用了一個大數；新出生人口為３﹒５１萬人

，死亡人口為６﹒１６萬人。從這些數據來看，香港人口減少的原因是多方面的，看不出人口減

少是因為移民潮導致的。香港特區政府發言人解釋，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香

港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。相信香港高度自由開放規範的營商環境，暢通便

捷的國際聯繫，所實行的普通法制度和低稅制，中西文化融合的人文環境，特別是香港背靠祖國

、聯通世界的區位優勢，一定會吸引更多的人才到香港施展抱負。

