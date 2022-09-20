《午市前瞻》觀望聯儲局聲明及二十大，專家指大戶沽商湯未必蝕錢

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報１８８１２，升２４６點或１﹒３３％，主

板成交３９７﹒１億元。恒生中國企業指數報６４２４，升８６點或１﹒３６％。恒生科技指數

報３８７４，升９５點或２﹒５４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２９５﹒２元，升６﹒２元或２﹒１５％，成交２２﹒２２億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒９５元，升３﹒２５元或３﹒８８％，成交１３﹒９８億元；美團

收報１７４﹒８元，升５﹒４元或３﹒１９％，成交１０﹒９８億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。



＊黃偉康：大戶或早於融資初期買商湯＊



商湯（０００２０）自禁售期結束後，股價狂瀉難止，近期再有８﹒５８億股商湯存入

ＣＣＡＳＳ，６月至今共計約２３６億股商湯存入ＣＣＡＳＳ，目前ＣＣＡＳＳ存倉達到２５５

億股，佔商湯總股本約７０％。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市場

有錯覺認為大戶無視蝕價拋售商湯，但重點是經歷多輪融資的商湯，有可能在很早的時候便有投

資者或基金以超低價買入，甚至有可能低於現價，即現時大幅低於招股價仍可能有一定利潤，而

市場是無法得知，故他建議目前不宜撈底商湯。

不過，黃偉康提到，並非所有科技股都不宜撈底，如騰訊（００７００）大幅回落至３００

元以下水平，價值開始浮現，吸引不少大型基金回首吸納，比起商湯會更有承接力。他指，大型

基金部署吸納要看股份最少一至兩年業績表現，但商湯上市時間較短，股價未穩兼未有業績支持

，比起業務重組過後兼估值回落的騰訊，後者的投資價值吸引力更大。



＊最終料有七至八成中概股過關＊



美國證交會自昨日起正式在港審計中概股會計底稿，預期需時一至兩個月，至１２月才能完

成審計所有會計底稿。黃偉康指，此期間或會有負面消息傳出影響相關股價，市場亦擔心未必全

部都能成功過關而有除牌危機，而且亦有可能仍有與中方斡旋的空間；但他認為最終最少會有七

至八成中概股可以過關，始終最敏感國企都主動退市。



＊憧憬聯儲局減慢加息步伐＊



恒指早段反彈約２００點，黃偉康認為市場已消費化美國聯儲局加息０﹒７５厘預期，而他

自己認為加息１厘機會並非太大。他亦提到市場目前會更為關注聯儲局議息後的會議聲明，因許

多大型機構都開始點出加息對經濟損傷嚴重， 故現時市場憧憬聲明會否提及減慢加息步伐用措

辭。港股方面，預期外圍經濟衰退將拖累大市去向，下試１８１００點仍有較大機會，相反要突

破１９０００亦有難度。

黃偉康補充，港股有另一重點，就是市場現正觀望二十大消息，即使近期有利好措施出台，

市場投資意欲都不大，主要因為希望二十大過後能有真正好消息出現，伴隨近期香港放寬防疫措

施，憧憬中央在防疫方面亦有望放寬，期望１０月中後港股會有所改善。（ｈｃ）

