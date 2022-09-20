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即市新聞

20/09/2022 12:07

《午市前瞻》觀望聯儲局聲明及二十大，專家指大戶沽商湯未必蝕錢

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報１８８１２，升２４６點或１﹒３３％，主
板成交３９７﹒１億元。恒生中國企業指數報６４２４，升８６點或１﹒３６％。恒生科技指數
報３８７４，升９５點或２﹒５４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２９５﹒２元，升６﹒２元或２﹒１５％，成交２２﹒２２億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒９５元，升３﹒２５元或３﹒８８％，成交１３﹒９８億元；美團
收報１７４﹒８元，升５﹒４元或３﹒１９％，成交１０﹒９８億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　
＊黃偉康：大戶或早於融資初期買商湯＊
　
　　商湯（０００２０）自禁售期結束後，股價狂瀉難止，近期再有８﹒５８億股商湯存入
ＣＣＡＳＳ，６月至今共計約２３６億股商湯存入ＣＣＡＳＳ，目前ＣＣＡＳＳ存倉達到２５５
億股，佔商湯總股本約７０％。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市場
有錯覺認為大戶無視蝕價拋售商湯，但重點是經歷多輪融資的商湯，有可能在很早的時候便有投
資者或基金以超低價買入，甚至有可能低於現價，即現時大幅低於招股價仍可能有一定利潤，而
市場是無法得知，故他建議目前不宜撈底商湯。
　　不過，黃偉康提到，並非所有科技股都不宜撈底，如騰訊（００７００）大幅回落至３００
元以下水平，價值開始浮現，吸引不少大型基金回首吸納，比起商湯會更有承接力。他指，大型
基金部署吸納要看股份最少一至兩年業績表現，但商湯上市時間較短，股價未穩兼未有業績支持
，比起業務重組過後兼估值回落的騰訊，後者的投資價值吸引力更大。
　
＊最終料有七至八成中概股過關＊
　
　　美國證交會自昨日起正式在港審計中概股會計底稿，預期需時一至兩個月，至１２月才能完
成審計所有會計底稿。黃偉康指，此期間或會有負面消息傳出影響相關股價，市場亦擔心未必全
部都能成功過關而有除牌危機，而且亦有可能仍有與中方斡旋的空間；但他認為最終最少會有七
至八成中概股可以過關，始終最敏感國企都主動退市。
　
＊憧憬聯儲局減慢加息步伐＊
　
　　恒指早段反彈約２００點，黃偉康認為市場已消費化美國聯儲局加息０﹒７５厘預期，而他
自己認為加息１厘機會並非太大。他亦提到市場目前會更為關注聯儲局議息後的會議聲明，因許
多大型機構都開始點出加息對經濟損傷嚴重，　故現時市場憧憬聲明會否提及減慢加息步伐用措
辭。港股方面，預期外圍經濟衰退將拖累大市去向，下試１８１００點仍有較大機會，相反要突
破１９０００亦有難度。
　　黃偉康補充，港股有另一重點，就是市場現正觀望二十大消息，即使近期有利好措施出台，
市場投資意欲都不大，主要因為希望二十大過後能有真正好消息出現，伴隨近期香港放寬防疫措
施，憧憬中央在防疫方面亦有望放寬，期望１０月中後港股會有所改善。（ｈｃ）

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