【新冠肺炎】旅議會擔心未來兩年無郵輪泊港，香港將失母港地位

《經濟通通訊社２０日專訊》旅遊業議會主席徐王美倫在電台節目上表示，旅遊界與郵輪公

司８月中曾就復辦「公海遊」與政府官見面，會議期間獲正面回應，惟其後議會去信醫務衞生局

局長盧寵茂，至今一個月仍未有消息。她擔心，若愈拖得久，復原時間愈長，再不立刻放寬，恐

怕未未來兩年香港也無郵輪泊港，失去母港地位。



＊皇家加勒比郵輪最快明年首季才可送回香港＊



徐王美倫指，皇家加勒比國際郵輪有意重返香港市場，但旗下郵輪正停泊新加坡，不停收客

至明年。由於調動郵輪需時至少３個月，估計就算香港政府現時回覆批准，船隻也趕不及今年底

回來，最快也要明年首季。

她表示，業界與政府官員見面時，已清楚解釋會跟足疫苗通行證，乘客上船前會做核酸檢測

，郵輪公司去年底在港推出行程期間，並無任何郵輪客確診。她質疑，現時酒店

Ｓｔａｙｃａｔｉｏｎ也毋須入住客人做核酸檢測，即使有確診個案也不用停運３天，認為目前

安排「好奇怪」本港郵輪碼頭絕對不應只做公海遊，郵輪世界路線也應經香港。



＊議會形容現有安排「好奇怪」＊



昨天有報道指，皇家加勒比遊輪將放棄在港重推公海遊的計劃，因為港府審批時間過長。皇

家加勒比國際郵輪其後回覆傳媒查詢時稱，一直致力服務香港，隨著郵輪業在各地恢復正常運作

，重新部署船隻回港需要較長時間，希望香港政府可盡快對公海遊防疫政策作出適當調整。

（ｃｌ）

