【夜期時段】即月期指最新報１８７２４點，跌２９點，低水５７點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８７５０點，跌３點，低水３１
點，最新報１８７２４點，跌２９點，低水５７點，合約成交３２５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６３９４點，跌７點，低水１１點，最新報６３９１點，跌
１０點，低水１４點，合約成交１９０張。
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