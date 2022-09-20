【夜期時段】即月期指最新報１８７２４點，跌２９點，低水５７點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８７５０點，跌３點，低水３１

點，最新報１８７２４點，跌２９點，低水５７點，合約成交３２５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６３９４點，跌７點，低水１１點，最新報６３９１點，跌

１０點，低水１４點，合約成交１９０張。

