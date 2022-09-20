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20/09/2022 14:39

【修例風暴】１０人涉理大衝突，羅健熙等４被告否認非法集結

　　《經濟通通訊社２０日專訊》民主黨主席羅健熙，被指在２０１９年理大衝突期間在尖沙咀
聚集，他與另外９人事後被捕，他及其中８人同被控一項非法集結罪，案件今日在區院審理。當
中４人於開審前認罪，還柙至１０月１２日候審，期間分別待索閱他們的背景、勞教及更生中心
報告。
　　４名被告承認的案情指自２０１９年１１月１１日，理大校內及附近發生多宗暴動及違法事
件，警方雖呼籲市民避免前往，但仍有大量人士前往理大附近以聲援理大。於案發當日上午，示
威者與警方於科學館道一帶對峙，警方後展開拘捕行動，並在在科學館廣場華懋廣場外拘捕
１３５名人士，亦在涉案範圍拘捕了被告陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣。警方並從各人身上分
別搜獲扳手、口罩、索帶等物品，而溫欣事後書警誡會面中承認乃響應號召而往聲援。
　
＊民主黨羅健熙否認控＊
　
　　餘下６人中，有２人因染疫須隔離而未有到庭，被告陳重誼、莫德惠、羅健熙及鄧卓儒則否
認全部控罪受審。
　　控方開案陳詞指，首３人在圍捕時被捕，鄧卓儒在港晶中心與東海商業中心之間的巷子被捕
時，正身穿黃色反光衣背心，但未能出示記者證。警員從他褲袋及背囊搜出鐳射筆、索帶等。控
方先開展「案中案」程序，處理陳重誼及鄧卓儒錄影會面中的招認是否可列作呈堂證據。
　　被告依次為７０歲無業漢陳重誼、２２歲無業男譚浩鳴、２１歲裝修工人賴俊雄、２１歲時
裝設計師陳子朗、３８歲小學男教師莫德惠、３６歲南區區議員羅健熙、１８歲女學生林綺雯、
１９歲女學生郭惠玲、２１歲地盤工人溫欣及３１　歲男記者鄧卓儒。除鄧卓儒外，其餘９人同
被控於２０１９年１１月１８日，在尖沙嘴科學館廣場一帶，連同其他身分不詳的人參與非法集
結。（ｈｙ）（ｚｚ）

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