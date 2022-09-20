《小傳日記》渣哥想回購，毛記真係獅子開大口？

《小傳日記》噚日人仔回升返少少，今日魚缸就炒反彈，仲要喺聯儲局議息前反彈，都唔知

算好事定壞事。

外圍有外圍橫風橫雨，魚缸都有茶杯裏的風波。噚日毛記（０１７１６）就啱啱委任咗

ａｍ７３０聯合創辦人馮振超做公司營運總監，但係今日就即刻面對「逼宮」！由毛記持有４９

巴仙股權嘅渣哥，即係由蔡強榮（渣哥）同譚小環兩夫婦創立嘅嗰間，今日就喺ＦＢ到大叫有可

能會走人。

事緣今年２月，持有渣哥茶記５１巴仙股權嘅蔡強榮及相關人士，想向毛記買返嗰４９巴仙

股份，「要求以２０１８年當時入股（只計算實際資產及負債）之同樣條件下」，以現時市價回

購毛記持有嘅股份。但係到今日渣哥就喺ＦＢ到提到話毛記獅子開大口，要用當年價錢嘅倍數先

可以回購，令到「整個渣哥團隊都感到非常震驚」。

至於回購原因係咩，渣哥無講到；回購價係咩「倍數」，渣哥都無講到。翻查當年毛記用咗

２５０萬銀就入股咗渣哥４９％股權。睇返毛記今年最新年報，渣哥分為「渣哥一九九六」小食

店、大渣哥同大渣哥（貳）。３間計埋淨資產大概係８３０萬銀，而上年全年度「渣哥一九九六

」溢利２５２萬銀，大渣哥虧損３２萬銀，執咗笠嘅大渣哥（貳）就虧損５９９萬銀。

如果渣哥想用市價回購股份，好有可能就大概係８３０萬銀呢個價，而毛記開價如果係所謂

以倍數計，最少一倍嘅話都起碼１６００萬銀以上。的確睇返渣哥盤數，１６００萬銀的確係幾

難揹嘅一條數。

不過就算渣哥喺聲淚俱下咁控訴毛記吊高嚟賣，唔少網民都心水清，大致上就係話當年毛記

入股係睇好渣哥嘅飲食業發展，如果而家無改變睇法，當然係會以預期嘅將來價格嚟賣，同炒股

道理一樣，所以就唔應該傾唔掂數就上網圍爐。

雖然可以話毛記入股渣哥係商業決定，但都唔應該係唯一原因。如今毛記市值都係得兩億多

啲，比起渣哥係財雄勢大，但比起孖屐就係小巫見大巫，尤其上年度仲係盈轉虧蝕緊１８５０萬

，資金壓力都唔細。所以，商業世界嚟講，幫你係人情，唔幫你係道理，好難話輸打贏要，請請

！



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