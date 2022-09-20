《創富理財－龔俊樺》美國歐洲各有大問題；料新興亞洲經濟續跑出

《創富理財》美國於上周二（１３日）公布８月ＣＰＩ數字。受益於能源成本是按月再跌

５％，ＣＰＩ年增率雖然由８﹒５％下降至８﹒３％，但仍高於市場預期的８﹒１％，反映整體

物價下降速度緩慢。而扣除食物及能源成本的核心ＣＰＩ按月增長由０﹒３％上升至０﹒６％，

這反映了美國通漲仍未見頂。核心通漲率按月上升是由整體物價上升所產生，而當中權重比最高

的住房成本，按月上升０﹒７％。而住房通漲受失業率、空置率及樓價等影響，而當中失業率對

住房成本（主要是租金）的影響較為即時。所以我們預期聯儲局會為經濟減溫而不會減慢加息速

度。



＊加息周期料在明年第一季見頂＊



參考美國七十年代末的高通漲年代，當時的ＣＰＩ年增率是超過１３％，而聯儲局為壓止超

級通漲而大幅收貨幣供應，令聯邦基金利率一度衝上１５％至２０％水平，而當時整個加息周期

是維持超過一年時間。考慮到現時地緣政治的風險，以及美國缺工問題讓工資維持高漲幅，現時

的加息周期相信仍會維持一年，即在２０２３年第一季尾見頂。當通漲率降至４％時，聯儲局才

有望進行減息，以免為市場傳遞錯誤信號，經濟又再熾熱起來，這時高通漲更難打擊。因此我們

認為２０２３年美國都不會出現減息。在資產估值上主要是以十年期美國國債孳息率作為折現率

，所以在加息周期未完下美國高估值股的股價仍會被拉下來。



＊歐洲能源危機將至；歐盟勢推新能源＊



回到歐洲，能源危機隨著接近冬季而變得漸大，歐盟執委會主席馮德萊恩上周三（１４日）

發布的歐盟國情咨文。當中建議從需求入手，提案內容包括成員國須在高峰期時減少５％用電，

而且２０２３年３月底之前，需降低１０％的整體電力消費。此外，馮德萊恩也提議向低成本發

電商，如再生能源或核能發電廠徵收暴利稅（Ｗｉｎｄｆａｌｌ ｔａｘ），以補貼消費者及中

微企，預計開徵暴利稅可籌得１４００億歐元。雖然短期上暴利稅不利於新能源發電商，但從長

線來說，歐洲議會將新能源發電佔比目標由２０３０年前的４０％上調至４５％。我們認為這是

一個信號，歐洲需要加大力度來推動新能源，從而彌補能源缺口。在歐俄關係難以回復過去，加

快新能源的投資以擺脫俄氣的依賴相信是重要任務。



＊亞洲新興國家增長跑贏大國；可留意亞洲基金＊



在美國及歐洲的不明朗因素仍然存在，在今年第四季的投資能見度上，這兩個市場仍較低。

反之，亞洲新興市場相信被看高一線，特別是東南亞市場，主要是它們的今明兩年的經濟增長為

５％及５﹒２％，在新興國家及已發展國家經濟走勢背馳下，投資亞洲新興市場相信仍是今年第

四季及明年的投資主題，投資者可以留意一下這些投資基金，以捕獲長線增長。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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