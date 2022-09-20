《容我世說－張翠容》習近平外訪首站哈薩克玄機

《容我世說》上周中國國家主席習近平自２０２０年疫情爆發以來，首次出國訪問，第一站

便是哈薩克，國際媒體都在猜測當中有何意義。事實上，中國和哈蕯克有著重要的地?價值。



從哈蕯克最大城市阿拉木圖開車到中國的新疆邊境，只有四至五小時車程，而位於此邊境的

霍爾果斯 （Ｋｈｏｒｇｏｓ） 口岸，將令哈薩克與中國的經濟關係拉得更緊密，這就是中國

所提出的「一帶一路」重要樞紐。



連接歐亞兩個大陸的哈薩克，乃是是世界十大產油國之一，同時也盛產鈾礦，蘇聯時期已被

視之為能源重地，農業亦一樣豐富，可謂是得天獨厚。可是，脫蘇獨立後，新政府重能源而輕農

業，更開放門戶，爭相來到哈國投資的外商，有百分之九十都是集中在能源產業上，中國更是表

表者。



隨便一位哈國人，都可以拉著我細數中國在哈國的「無處不在」，最顯而易見的是加油站，

由中石油經營的，在阿拉木圖已佔了五分之一。至於中石油於一三年收購哈薩克斯坦ＰＫ石油公

司，曾令國際社會觸目。



此外，哈國的天然氣管道、鐵路、高速公路，都是中國來建造。中國貨品更是避也避了，活

像要把哈國的日常用品包起來似的。有見及此，已從中國移居到哈薩克的哈族人，無論是勞工也

好，知識分子也好，都會經營小規模民間貿易，就是把中國和哈國之間的貨品運來運去，以圖增

加收入。



一位哈國經濟學家慕丹史羅夫（ Ｋａｉｒａｔ Ｍｏｄｄａｓｈｏｖ） 這樣告訴我，中

國要在俄羅斯的「後花園」擴展其勢力，當然會引起後者的反彈。或許中國有點幸運，碰上俄羅

斯經濟現亦正陷經濟危機，又正遭西方制裁，要抵抗中國亦缺乏國力，而哈薩克人民對這兩國也

不無提防之心。



至於中國對中亞的投資布局藍圖，尤以在哈薩克，在計劃上真是非常龐大，龐大得令哈薩克

人有點生畏。他們有過被蘇俄帝國統治的經驗，因此他們也防中國可能會變成另一個俄羅斯。



近年，由於全球糧食短缺，哈薩克努力回歸農業，引起中國莫大的興趣。事實上，哈薩克本

來有「中亞糧倉」之稱，為世界第八大小麥出口國，只是政府過去太集中在石油產業上，令農業

基礎設施嚴重滯後，未能充分發揮優勢。



可是，哈國政府正面對巨額財政赤字，在農業發展上又急需資金，因此便修改了土地法，允

許外國人租賃哈薩克農用耕地，從十年提高到二十五年；至於哈薩克人，他們也能更方便購買農

用耕地。



當地農民對政府提出的土地法並不信任，他們憂慮開放土地後，外國大財團會與在哈國搶地

，波及到他們的原有土地。他們口中的外國人，也就是中國人。他們擔心土地改革將使中國人可

以更容易租用哈薩克的土地，讓他們有機會在哈國土地上開枝散葉。



無論如何，大家都在搶糧食，中方企業正在哈薩克大力投資農業項目，所涉及的資金高達十

九億美金。換言之，中國所推動的「一帶一路」，不僅在於公路和鐵軌，同時也廣及至牛肉和番

茄醬等領域，原油更不在話下。哈國的天然資源和農業已成為中國欲搶佔先機的領域，難怪習近

平今次前往烏兹別克出席上合組織峰會之前，高調訪問哈薩克。



不過，「一帶一路」不僅要跨越哈國人的處處防範，或許俄羅斯以現在的國力，只能對中國

擺擺姿態，但土耳其在哈國的影響亦無遠弗屆。哈國人這樣形容他們這三大鄰國：中國是朋友、

俄羅斯是好朋友、土耳其則是我們的親戚，哈族人與土耳其人有著同一個根源：突厥根源，我們

尤如兄弟。」



而中國在外也一直不善於經營軟實力，因此中國對哈薩克的影響可能只限在商務、貿易等經

濟基?上，而不是最重要的上層建築，可是這方面才是真正影響力的所在。



《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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