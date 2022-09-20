【聚焦人幣】人幣中間價續貶７２點，報６﹒９４６８刷逾２５月低

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４６８，

較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低，上個交易

日報６﹒９３９６。

美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市

場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。美匯指數周一（１９日）紐約盤中再破

１１０關口，尾盤報１０９﹒５５。美匯年內已升１５％，有望創３８年來最佳年度表現。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒９４６８ ＋７２﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９９４１ ＋１９６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８８１３ －３４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８５１ ＋９﹒４０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９８７８ ＋１４６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９７２ ＋７５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１６４４ －２２２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９５８６ －２１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２４２４ ＋９０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７２８ ＋１３８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１７ ＋１３﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７１７９ －３７２６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３０９ ＋９﹒００

１人民幣╱韓元 １９８﹒８３００ ＋１０﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

