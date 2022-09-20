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20/09/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶７２點，報６﹒９４６８刷逾２５月低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４６８，
較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低，上個交易
日報６﹒９３９６。
　　美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市
場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。美匯指數周一（１９日）紐約盤中再破
１１０關口，尾盤報１０９﹒５５。美匯年內已升１５％，有望創３８年來最佳年度表現。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９４６８　　　＋７２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９９４１　　＋１９６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８８１３　　　－３４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８５１　　　　＋９﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９８７８　　＋１４６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９７２　　　＋７５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１６４４　　－２２２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９５８６　　　－２１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２４２４　　　＋９０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７２８　　＋１３８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５１７　　　＋１３﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７１７９　－３７２６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３０９　　　　＋９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９８﹒８３００　　　＋１０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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