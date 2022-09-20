【新冠肺炎】上海新增１例本土新冠陽性病例，在隔離管控中發現

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土無症
狀感染者１例，在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例５例和無症狀感染者６例
，均在閉環管控中發現。
自７月３日以來，上海累計發現本土新冠陽性病例９２４例。目前上海仍有２處高風險區和
２處中風險區。
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