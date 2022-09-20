《駐京專電》李克強：中國經濟正頂住下行壓力，總體呈恢復態勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院總理李克強１９日下午在中南海紫

光閣應約同越南總理範明政通電話。李克強指出，當前世界經濟復甦乏力，各種不確定性和複雜

因素交織。受超預期因素衝擊，中國經濟正頂住下行壓力，著力穩就業、穩物價，保持運行在合

理區間，總體呈恢復態勢。



＊確保邊境口岸通關暢通，增加中越直航航班＊



李克強表示，中方願同越方加強各層級交往，深化各領域務實合作。中方樂見越南經濟穩健

增長，這也有利於東亞產業鏈供應鏈穩定。中方願同越方發揮產業互補優勢，拓展經貿合作，確

保邊境口岸通關暢通，擴大進口適銷對路的越南優質農產品，在做好防疫工作前提下歡迎越南留

學生「願返盡返」，增加兩國直航航班。

李克強強調，南海和平穩定符合各方共同利益。中方願同東盟國家以《南海各方行為宣言》

簽署２０周年為契機，力爭早日達成「南海行為準則」，發揮各方智慧，著眼大局，推進合作，

管控分歧，把南海建設成為和平、友誼、合作之海。

范明政表示，鞏固和發展越中全面戰略合作夥伴關係是越對外政策的頭等優先。越方願同中

方保持經常性高層交往，加強戰略協調，妥善處理分歧，推動越中貿易投資、通關、人文等重點

領域合作不斷深入，為兩國關係帶來更多積極成果。

