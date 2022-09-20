【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性６２９宗，上海推來滬人員落地檢

《經濟通通訊社２０日專訊》內地昨日（１９日）新增本土陽性繼續回落至６２９宗。國家

衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例１５２例。其中，境外輸入病例４８例，含７例由無症

狀感染者轉為確診病例；本土病例１０４例（貴州４１例，四川３３例，西藏１６例，天津３例

，雲南３例，黑龍江２例，山東２例，浙江１例，河南１例，湖南１例，重慶１例），含３５例

由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

全國報告新增無症狀感染者６３７例，其中境外輸入１１２例，本土５２５例（貴州２０８

例，西藏１６０例，黑龍江４４例，四川３７例，天津１５例，新疆１２例，湖北１１例，河南

７例，廣西７例，海南５例，青海４例，河北３例，雲南３例，江西２例，甘肅２例，上海１例

，浙江１例，山東１例，湖南１例，廣東１例）。



＊綠碼人員抵滬後４８小時未核酸檢測，隨申碼暫緩展碼＊



上海衛健委通報，昨日上海新增本土無症狀感染者１例，在隔離管控中發現。上海市新冠肺

炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息，將在在機場、火車站、跨省高速公路服務區、收費站

等「入城口」增設核酸採樣點，方便來滬返滬人員及時進行核酸檢測。「入城口」設置場所碼或

數字哨兵，實現來滬返滬人員「應掃盡掃」等。

對在機場、火車站、公路道口查驗中發現的紅碼人員，以及主動申報７天內有高中風險區、

實施靜態管理措施區域、重點關注區域中部分區域旅居史等的人員，由屬地防控部門閉環處置。

對在機場、火車站、公路道口「入城口」查驗中發現的黃碼、展碼提示，主動申報７天內有重點

關注區域中除前述需採取閉環處置措施區域以外的其他地區旅居史，以及乘坐飛機、火車、長途

客運汽車等跨省交通工具核酸報告超過４８小時等的人員，由現場查驗人員在其信息登記後，現

場有核酸採樣點的，引導至核酸採樣點進行採樣。對其他人員倡導其抵滬後２４小時內進行１次

核酸檢測。在抵滬後４８小時內未完成１次核酸檢測的，隨申碼將有提示信息，暫緩展碼，檢測

到核酸記錄後盡快解除暫緩展碼。這些防控措施從即日起至２０２２年１１月１５日期間執行。

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