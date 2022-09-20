【施政前瞻】民建聯促政府交代通關時間表，加強與大灣區城市合作

《經濟通通訊社２０日專訊》民建聯就下月公布的《施政報告》提交政策建議，促請當局研

究內地大灣區城市建立家庭服務中心等，讓內地港人獲得支援。又希望港府交代將入境檢疫限制

放寬至「０＋７」的具體時間表及路線圖，盡快與內地實施「逆向隔離」，及爭取增加「健康驛

站」名額，推動社會復常。

民建聯認為，政府應考慮以土地及稅務優惠，招攬企業落戶香港，並改善居住及教育配套吸

納海外人才，例如容許他們的子女入讀本地私立或直資中小學。

民建聯亦就推動安老院舍發展、加強長者福利、照顧殘疾人士、支援少數族裔及保障兒童權

益等多方面提出建議，提議設立「照顧者津貼制度」，並期望政府研究放寬「補充勞工計劃」的

規定，延續疫情時的相關行政措施，包括減省４星期本地招聘，暫緩每宗申請諮詢勞顧會的安排

等，以緩和業界人手不足問題。政府代表指會虛心聆聽民建聯的建議，並會積極研究當中的可行

性，會盡力回應社會的訴求。

民建聯亦希望政府考慮為照顧者提供津貼、支援，建立培訓學院，朝專業化方向發展，建立

「照顧者制度」從宏觀上能有助幫輕本港對醫護人手需求。該黨又建議將將申領生果金年齡由現

行７０歲下調至６５歲，並資助長者可免費參加由康文署舉辦的康體班及觀賞文娛表演節目等。

（ｃｌ）

