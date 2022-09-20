【外圍經濟】馬斯克表示將尋求豁免，以便在伊朗提供互聯網服務

《經濟通通訊社２０日專訊》ＳｐａｃｅＸ行政總裁馬斯克在推特上表示，
Ｓｔａｒｌｉｎｋ將尋求豁免於對伊朗的國際制裁，以便能夠向該國人民提供互聯網服務。
馬斯克回應了一名推特用戶的提問，該用戶詢問ＳｐａｃｅＸ運營的Ｓｔａｒｌｉｎｋ衛星
系統是否能夠為伊朗人民提供互聯網接入服務。此前，馬斯克曾在推特上說，Ｓｔａｒｌｉｎｋ
將在所有洲提供服務，包括南極洲。（ｒｃ）
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