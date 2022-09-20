  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2022 11:48

【外圍經濟】馬斯克表示將尋求豁免，以便在伊朗提供互聯網服務

　　《經濟通通訊社２０日專訊》ＳｐａｃｅＸ行政總裁馬斯克在推特上表示，
Ｓｔａｒｌｉｎｋ將尋求豁免於對伊朗的國際制裁，以便能夠向該國人民提供互聯網服務。
　　馬斯克回應了一名推特用戶的提問，該用戶詢問ＳｐａｃｅＸ運營的Ｓｔａｒｌｉｎｋ衛星
系統是否能夠為伊朗人民提供互聯網接入服務。此前，馬斯克曾在推特上說，Ｓｔａｒｌｉｎｋ
將在所有洲提供服務，包括南極洲。（ｒｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2022
《午市前瞻》觀望聯儲局聲明及二十大 專家指大戶沽商湯未必蝕錢
人氣文章大行報告20/09/2022
【大行炒D乜】麥格理降騰訊、網易目標價　click入嚟睇下
人氣文章香港要聞20/09/2022
【新冠肺炎】李家超：研放寬抵港檢疫　對渣馬單方面取消感失望
人氣文章開市Good Morning20/09/2022
黃瑋傑：蟹民自救法先忘記買入價！商湯2元以上有貨難返家鄉
人氣文章樓市「胡」言20/09/2022
胡‧說樓市｜「儲本金」的幻象
人氣文章財經熱話20/09/2022
【虛幣世界】比特幣曾跌穿19000美元，以太幣重挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金