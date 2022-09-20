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20/09/2022 07:53

諾誠健華（０９９６９）明天上交所科創板上市

　　《經濟通通訊社２０日專訊》諾誠健華－Ｂ（０９９６９）（滬：６８８４２８）公布，將
於明天在上交所科創板上市。該集團指，發行人民幣股份後，每股淨資產４﹒７５元人民幣。
　　該集團指，已發股份總數約１７﹒６４億股，分別在港上市約１５億股和約２﹒６５億股人
民幣股份，人民幣股份佔總股本１５％。該集團指，發行人民幣股份集資約２９﹒１９億元人民
幣。（ｗｈ）

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