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20/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒０４億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開６６點，報１８６９５點。最高跌
６４點報１８６９７點，最低跌２６７點報１８４９４點。恒指收報１８５６５點，跌１９５點
或１﹒０４％。
　　北水全日淨流出１２﹒０４億元，上日淨流入１４﹒０２億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、兗礦能源（０１１７１）。
　　主板成交９１０﹒４４億元減少２６﹒５％。其中港股通成交２２１﹒８億元，佔總成交
２４﹒４％。
　
＊《王者榮耀》８月吸金２﹒２２億美元＊
　
　　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２２年８月騰訊　（００７００）《王
者榮耀》在全球Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ吸金超過２﹒２２億美元，蟬聯
全球手遊暢銷榜冠軍，其中來自中國ｉＯＳ市場的收入佔９４％，海外市場收入佔比為６％。
　　騰訊《ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精英》收入）以１﹒５６億美元的收入位列
榜單第２名，其中６０﹒７％的收入來自中國ｉＯＳ市場，美國市場的收入佔８﹒８％。
　　榜單前五另外三款遊戲為米哈游《原神》、Ｋｉｎｇ《Ｃａｎｄｙ　Ｃｒｕｓｈ　Ｓａｇａ
》和Ｓｏｎｙ《Ｆａｔｅ╱Ｇｒａｎｄ　Ｏｒｄｅｒ》。
　　騰訊控股跌１﹒４３％報２８９元，北水淨買入３﹒３億元；快手跌１﹒１３％報
５６﹒６５元，北水淨買入２﹒２億元；藥明生物跌５﹒０１％報４９﹒２５元，北水淨買入
１﹒６億元。
　　盈富基金跌１﹒０８％報１９﹒１９元，北水淨賣出２４億元；美團跌１﹒４５％報
１６９﹒４元，北水淨賣出３﹒５億元；兗礦能源跌２﹒１１％報３０﹒１５元，北水淨賣出
２﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒３３
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒１８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒５８
　　綠城中國　　　（０３９００）　　　　　　１﹒５７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　（０２８００）　　　　－２３﹒９７
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒５４
　　兗礦能源　（０１１７１）　　　　　－２﹒５０
　　華潤置地　（０１１０９）　　　　　－１﹒５０
　　中遠海控　（０１９１９）　　　　　－０﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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