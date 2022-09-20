《日入而息》金管局採三軌道方式開展數碼港元，永泰奪沙田住宅地

《今天重點》

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金管局表示無計劃取消紙幣，未來不排除擴大數碼港元試用場景規模；第四季開展數碼港元準備

工作，將採取三軌道方式

恒生（０００１１）積極參與發展數碼港元應用場景，探討應用上可能性；傳恒生銀行和安達保

險商談締結保險業務合作關係

據報騰訊（００７００）考慮減持美團、貝殼等股份為回購提供資金

永泰地產以７﹒８６億元奪沙田顯和里住宅地

李家超冀體育專員與馬拉松主辦方探討新日期；對確診數字下降感正面，研放寬機場抵港檢疫

港澳辦表示香港實施國安法後變得內地化是危言聳聽；「一國兩制」沒任何理由改變，必須長期

堅持；港澳辦黃柳權稱不要過度解讀香港優化疫情防控調整；黃柳權稱人口減少原因多方面，香

港移民潮形容不恰當

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《即日市況》

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恒指全日高收２１５點報１８７８１，科指高收７５點報３８５３

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒２２％，惟成交再縮創近兩年新低

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《美元匯價》

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留意歐元５０天線１﹒０１附近阻力

歐元最新報１﹒０００４╱０７，日圓最新報１４３﹒７０╱７１

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《公司資訊》

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傳億咖通科技考慮完成美國上市後赴港上市

力勁科技（００５５８）夥廣東鴻圖發布全球首台最大噸位智能壓鑄單元

國泰（００２９３）購入３８００萬美制加侖可持續航空燃油

恒地（０００１２）逾１２億元統一土瓜灣道舊樓

恒生（０００１１）積極參與發展數碼港元應用場景，探討應用上可能性；傳恒生銀行和安達保

險商談締結保險業務合作關係

匯豐中國成首家協助ＱＦＩ完成股指期權交易的外資托管行

大新（０２３５６）料今年私人貸款業務有單位數增長，貸款申請宗數有回升

復星高科表示近期減持和出售非僅為應對市場，不存在償債風險

渣哥欲購回毛記葵涌（０１７１６）持股，惟購回價令人震驚不排除集體辭職

嘉華國際（００１７３）擬與兩家公司合資投標購入上海地皮

石藥集團（０１０９３）「來那度胺膠囊」獲藥品註冊批件

中生製藥（０１１７７）根據限制性股份獎勵計劃購入２１７萬股

ＥＰＳ創健科技（０３８６０）斥２８５萬元人民幣收購三家研究相關公司

中移動（００９４１）８月移動業務客戶淨增２１０﹒９萬戶

聯通（００７６２）８月５Ｇ套餐用戶淨增約４８８﹒１萬戶

三葉草生物（０２１９７）新冠候選疫苗獲得歐盟ＧＭＰ認證

海隆控股（０１６２３）與海油工程簽訂海底管道舖設合同

中國銀行（０３９８８）澳門分行開設跨境通辦抵押登記服務中心

美聯工商舖料街舖空置率見頂回落，「０＋７」租金效應待明年反映

郭曉亭場外減持星島（０１１０５）１﹒２５億股，持股量降至１４﹒２％

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《國企紅籌》

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中電信（００７２８）８月移動用戶淨增１９０萬，５Ｇ用戶增６２７萬

百宏實業（０２２９９）擬斥７３９０萬美元投資聚酯瓶片新產能

京西國際（０２３３９）趙久梁辭任執董及主席，東小杰接任

中國電力（０２３８０）旗下啟源芯動力與江淮汽車簽戰略合作協議

中遠海運港口（０１１９９）收購德國漢堡集裝箱碼頭權益尚未達成，延至今年年底

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《神州民企》

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碧桂園（０２００７）附屬完成發行１５億元人民幣中期票據

比亞迪電子（００２８５）旗下子公司再增兩張電子煙生產許可證

中國罕王（０３７８８）就限制股份獎勵計劃購入１５萬股

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《中國要聞》

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教育部表示十年來內地高校累招收港澳台學生７﹒９萬名

上海市政府常務會議要求落實新一輪穩增長政策

疫情防控嚴峻，中關村論壇延期，相關交通管制取消

上海對國慶假期前後疫情防控工作再部署

中央提１５項幹部不適任現職情況，包括家人移居境外

浦發銀行上海分行為滬城市提供貸款逾６００億元

住建部表示兩年半建成改造３﹒６萬個社區養老等設施

８月中國從俄進口原油增２８％，沙特仍是最大供應國

銀保監核准向黨擔任長城資產總裁

上海強化來滬返滬人員管理，推廣實施「落地檢」

厄瓜多爾與中國達債務重組協議，獲得１４億美元減免

８月中國從俄羅斯進口煤炭量創至少五年來最高

黃柳權稱人口減少原因多方面，香港移民潮形容不恰當

曙光股份因實控人張秀根失聯收到上交所監管函

港澳辦表示香港實施國安法後變得內地化是危言聳聽；「一國兩制」沒任何理由改變，必須長期

堅持

國資委調研中電科等科技央企，加快打造世界一流企業

衛健委表示至２０３５年中國進入重度老齡化階段

小米投資榮湃半導體，後者主要研發數字隔離器等產品

人行表示二季度非現金支付業務金額１１６５﹒７萬億；人行開展２６０億元逆回購利率持平，

淨投放２４０億

世界智能網聯汽車大會閉幕，發布產業發展七大成果

９月一年及五年期以上ＬＰＲ持穩，基本符預期

上海推出第五批集中供應房源，均價不到６萬元人民幣

上海新房成交面積環比增加，均價連續三周回調

彭博ＭＳＣＩ ＥＳＧ固定收益指數系列擴展至中國市場

貝殼研究院表示９月８６城主流房貸利率低至下限

傳鄭州部分銀行已執行二套房首付比例由六成降至四成

南京、蘇州等十多個城市推出二手房「帶押過戶」政策

航運融資領域持續反腐，中信租賃等多家金融高管受查

進出口銀行表示首８月投放外貿產業貸款１﹒２５萬億元

廈門加強民用無人駕駛航空器管理，銷購需實名登記

三安光電稱辦公室有人被帶走為假消息，全日瀉逾７％

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒８６％，報１４５４９﹒３點

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《其他消息》

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１０人涉理大衝突，羅健熙等４被告否認非法集結

優才及專才協會倡設人才回港資助計劃，應對人手短缺

張炳良冀施政報告展示清晰進取的抗疫終局路線圖

民建聯促政府交代通關時間表，加強與大灣區城市合作

保安局表示再多一名東南亞國家求職騙案求助人安全回港

楊德強稱歡迎明年復辦渣馬，田總仍維持２﹒５萬人參賽

港府就檢討港鐵票價調整機制展開為期三個月公眾諮詢

科技園公司夥默克推動香港生物科技創新及數碼醫療發展

鄭海泉今設靈，多名政商界人士致送花牌或到場弔唁

金管局表示無計劃取消紙幣，未來不排除擴大數碼港元試用場景規模；第四季開展數碼港元準備

工作，將採取三軌道方式

許正宇稱研究寬免人民幣櫃枱莊家套戥交易印花稅

工聯會表示輸入外勞前應先改善本地打工仔待遇

深股通額度全日用逾１４億元；滬股通額度全日用３億元，外資淨流出５億元

多間銀行升定存息率，中銀香港一個月息高達４﹒８厘

南方東英富時越南３０ＥＴＦ今上市，入場費７８０元

中大醫院有職員調亂嬰兒，衞生署要求四周內交報告

深水埗體育館下周三啟用，市民本周四起可網上預訂設施

田總表示獲港府全力支持，積極計劃明年２月１２日舉行渣馬

紙包盒回收廠喵坊冀科技園寬限３年，在新加坡設廠非「非此即彼」

經絡表示一個月拆息升穿Ｈ按封頂利率，料本周港銀或加Ｐ四分一厘

致同估計至少４－５成港上市公司未符ＩＳＳＢ要求

帝國集團旗下黃竹坑甲級商業項目正式命名Ｓ２２

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《國際要聞》

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東京舉行反對安倍國葬遊行集會，１﹒３萬民眾參加

英女王國葬儀式周一結束，與亡夫長眠溫莎堡

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《外圍經濟》

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加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ將改變收費結構

日本８月核心通脹升至２﹒８％的３１年高位

歐洲央行官員傾向更漸進加息，以免過度影響經濟

福特料第三季度調整後除稅息前利潤最多為１７億美元

美國１０年期國債孳息率１１年來首次升破３﹒５厘

金礦業預期金價年底或達到每盎司１８００美元

馬斯克表示將尋求豁免，以便在伊朗提供互聯網服務

黑田東彥帶領的日本央行將維持負利率政策

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《大國博弈》

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王毅赴美祝基辛格百歲誕辰，促美方回歸理性對華政策

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《新冠肺炎》

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本港新增５５９４宗確診，再多７宗死亡個案

學校呈報１００７宗個案，２８間學校３２班須停課

上海新增１例本土新冠陽性病例，在隔離管控中發現

何栢良稱「０＋７」吸引更多遊客，市民可外遊放疫監

全國昨新增本土陽性６２９宗，上海推來滬人員落地檢

浙江義烏表示報告新冠病例密切接觸者獎勵５０００元人民幣

澳門８月入境客月增近３３倍，受惠珠海通關措施放寬

南華早報表示「０＋７」檢疫安排達成共識

台灣增逾４﹒４萬宗本土病例，多３３宗死亡

旅議會擔心未來兩年無郵輪泊港，香港將失母港地位

李家超冀體育專員與馬拉松主辦方探討新日期；對確診數字下降感正面，研放寬機場抵港檢疫

林緯遜稱本波疫情高峰已過，社交距離措施有放寬空間

港澳辦黃柳權稱不要過度解讀香港優化疫情防控調整

澳門調整前往廣東省以外地方人士核酸檢測要求

許正宇稱抗疫政策方向清晰，兼顧醫療系統及對外聯通

貴陽２７死車禍涉疫隔離轉運，３名負責幹部被停職

霍啟剛稱樂見田總２月辦馬拉松，料有更多海外跑手

廠商會表示死守孤島難維持增長，促放寬入境檢疫限制

田北辰料最遲下月中實施海外人士「０＋７」檢疫安排

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