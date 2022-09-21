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21/09/2022 14:55

大摩：新興市場下月或現投降式拋售，恒指最淡試萬七點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Ｊｏｎａｔｈａｎ　
Ｇａｒｎｅｒ）團隊發表亞太區股市最新分析報告。該行指出，新興市場本月底將創出歷來最長
的熊市，超越２０００年美國科網泡沫時期的紀錄，多個主要指數高位累跌逾３０％，估值將設
接近以往低谷水平。
　
＊新興市場月底將創歷來最長熊市＊
　
　　大摩續指，近期美聯儲言論和美國通脹高於預期都令市場走向該行預期的「最差情境」，令
１０月或出現投降式拋售（Ｃａｐｉｔｕｌａｔｉｏｎ）的機會增加。不過，郭強盛團隊認為，
從１９９７、１９９８年的十大熊市指標分析，目前未能有足夠條件說「低谷將近」。
　　大摩指出，１０項指標總分５０分，團隊認為目前評分只有３２分，無法達成結論低位正在
形成，團隊未來會持續更新指標評分，來評估最新熊市走勢。
　　大摩又表示，並非所有周期都相同，今次周期更加有數項不同之處，包括全球經濟供應鍵受
新冠疫情和地緣政治改變，而且中國未如２００８年及２０１６年推出同等力度的寬鬆政策，令
該行更傾向審慎地評信見底訊號。
　　
＊維持恒指基本情景目標價２１５００點＊
　
　　大摩維持恒生指數２０２３年６月的基本情景目標價２１５００點，對恒指的基本情景目標
價相當於預測市盈率１０﹒１倍，較市場普遍預期的８﹒９倍更樂觀。大摩報告指，在樂觀情景
看好恒指明年中可重上２６５００點，而在悲觀情景中恒指或下試１７０００點。
　　大摩將能源股評級由「增持」降至「與大市同步」，並將中石油（００８５７）
（滬：６０１８５７）剔出精選股名單，反映油價從６月高位回落２８％，與此同時，因應防守
部署，而在精選清單加入太古（０００１９）。（ｃｗ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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