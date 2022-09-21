《運籌帷幄－梁業豪》短期反彈，還是短期新升浪？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均尚屬顯著向淡。昨天（２０日）港股從低位回升的市況雖或會令投資者對後市的信心

略為回復，但若大家細心研究恒指日線圖形勢，便會察覺到反彈幅度其實非常有限。況且，「一

浪低於一浪的短期局勢仍在發展中。因此，我們需要的，為一個上升裂口和╱或一支大陽燭，來

確認短期跌浪已經告一段落，甚至已經完結；隨著出現的會是幅度顯著的升浪。

必須提醒大家，即使大市真的顯著回升，我們於現階段只宜對其視為大型反彈浪或短期新升

浪，因中長期局勢尚屬顯著向淡，不大可能於短時間內轉好。本欄認為，短線投機者可將候低造

好時的注碼增大，候高造淡時的注碼減少；繼續於低位炒上落的同時，須細心觀察市況變化，研

究短期新升浪已經正式開始的可能性。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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