《缸邊隨筆－石鏡泉》卜人匯前程

《缸邊隨筆》話明是卜，就是睇相佬算命，信不信由你。就算你信，也可能要呃你到

２０２４年，唔覺意，要呃你十年八載。



要算命，先問人匯八字：是為２０１５年８１１匯改，之前的人匯是舊世界事物，已故，不

用談。



２０１５年至今，只不過７年，人匯仍是乳牙未出齊，要謂這個黃毛小子可與美元大老虎搶

食，以至要取美元老虎世界儲備貨幣之位，實是反華者抹黑之舉（史丹福大學分析過

Ｆａｃｅｂｏｏｋ所提供的水軍數據而得出的結果）。不製造出這些危機言論，不可以支持美國

政客去給美國的軍工企業輸送利益（是相互輸送利益，因美國政客買有這些軍工企業股票，而這

些軍工企業亦為政客的選舉金主）。



８０年代，美國將蘇聯塑造成為美國頭號敵人，甚至拍戲《Ｒｕｓｓｉａｎｓ ａｒｅ

Ｃｏｍｉｎｇ》，湯告魯斯的《Ｔｏｐ Ｇｕｎ》，不是要打爆蘇機？但結果？蘇聯沒有了，故

必要找出另個要被打擊的假想敵，這就是中國。在未來，美國的電視劇將會出現ＦＢＩ、ＣＩＡ

精英，由與蘇聯、俄羅斯ＫＧＢ火併，轉為與中國國安火併。



抹黑、污蔑詆毁外，亦可以是捧殺，捧你人匯有威脅，才可以有打壓，但用個腦都知人匯點

有條件郁得到你美元老虎位？



中國是出口國，今時最大的出口市場仍是美國，要賺到足夠美元才可以有美匯去買石油、鐵

礦、其他原料等去養活國內的１４億人，打趴了你美元，中國賺乜？仲邊度有美元去買石油、鐵

礦、其他原料等？



人匯只想做到乜地位？只想做到歐元咁，佔外匯市場一個位，有足夠外匯去買石油、鐵礦、

其他原料等。



＊美金歐元人匯三分天下＊



１９７１年美國不負責任地，取消了美元跟黃金掛勾（１盎斯兌３５美元），從而大量印鈔

去供其擴大財赤，歐洲覺被搵笨，所以加強歐盟，並於２０００年推出歐元。歐元之父、經濟學

諾獎蒙代爾教授在設計時，是要歐盟諸國每年財赤不可逾ＧＤＰ ３％，若是，以當時１２國歐

盟３億多人口及ＧＤＰ計，美元跟歐元匯價應是１：１。其後美國財赤不斷擴大，歐元區仍嚴控

財赤，歐匯就一度升至兌１﹒３美元上。美國感到威脅，就在數次美國經濟危機中（２０００年

科網潮，２００８年雷曼爆破，以及借希臘入歐盟後，被揭隱瞞大量表外財赤，為整體歐盟帶來

希債危機，歐盟一眾國家要為希臘輸錢填氹），逼歐盟破了這個財赤不可逾ＧＤＰ ３％之限，

歐元亦從此一度跌破１算。不過由於歐洲工業底子厚，有不少出口，經營二十多年後，憑藉之前

馬克、法郎的份額，在外匯市場中仍只佔二十多巴仙之份額。



人匯生於２０１５年，又沒有如歐元般的父蔭（馬克、法郎等），怕要有個三、五、十年，

才可爬到與歐元之份額。若是，就算人仔佔２５％、歐元佔３５％、美匯仍佔４０％。一直以來

挑戰美匯地位的，不是人匯，而是歐元。不過俄烏之戰，會把歐元區ＧＤＰ拖下，財赤提升，而

又如歐盟基於政治原因，將ＧＤＰ╱財赤比一團糟的烏克蘭也吸入歐盟時，將難免重蹈希債危機

之轍，歐匯能否攀上３５％之位成疑。



卜算至此，指出了二、三十年後的美匯、歐匯、人匯三分之局。再如何發展，可參看《三國

演義》。



世界匯主更替，不是以日計、月計，而是要以年計、十年計、數百年計。以西方言，在

１５００年前，是西班牙和葡萄牙幣稱霸，自西班牙艦隊（Ｓｐａｎｉｓｈ Ａｒｍａｄａ）於

１５８８年鎩羽英倫後，英國大力擴展殖民地，英鎊便稱霸。迄第一次世界大戰，二次大戰，英

國國力耗，便由美元接手，一直稱霸至今。以上匯主更替，無不用上逾百年。



共產黨人講唯物辯證法，要實事求是，怎會癡心妄想，以幾年之力，接到美匯之捧？抹黑中

國者可用捧殺，話你叻，惜有些國人又胡亂做了這個捧殺的啦啦隊。哎，自作孽！



中國領導層想一個怎樣的人匯地位？用三個人的說法，以說明之。又聲明，是估咋！



１﹒ １９５５年，周恩來出席印尼萬隆亞非拉會議，周恩來講中國是求同存異，中國認識

、尊重大家政治制度之不同，在異中求合作。老子《道德經》十六章第三句：萬物並作，即是

ｍｕｌｔｉｐｏｌａｒ不是ｕｎｉｐｏｌａｒ。第六句：各復歸其根，即是每個ｐｏｌａｒ都有

其值得存在的原因，這亦是中國一直以來的外交守則，不干預他國內政。



２。鄧小平的改革開放，摸著石頭過河，中國不能鎖國，要開放，就要世界和平，打到亂立

立，便開放不了，亦無從改革。要摸著石頭過河，是要摸索中國特色的社會主義該怎走？不是傳

統的社會主義，又不是資本主義。不少人不明白有中國特色的社會主義是甚麼，或者講成是有資

本主義的社會主義又如何？唔明？諗下囉，天機不可洩漏！



３。朱鎔基講過中國要做幾億對鞋，才可以換到架飛機。要擺脫這個困境，就要中國產業升

級，能賺到需要的外匯，去養活１４億國人。



一言括之，是１４億人要生存。



奧巴馬講過，如中國人活上美國人的生活水平，世界資源是撑不起的，言下之意是要中國人

降低自己的生活水平？有哪個國家領導人肯去降低自己國人的生活水平？沒有，但怎辦？



中國的做法是自力更生，不是靠打劫隔鄰。



糧食？中國人食米，好彩有個袁隆平，可以沙漠都種出水稻，糧食自足，是中國一直以來的

國策。



能源？中國大力發展可再生能源，國策是望在２０３０年，中國能源在水力、光伏╱風力、

傳統能源各佔三分一。盡量減少對世界在這方面資源的需求。



＊買礦買油不再需要美金＊



礦產？真無法，億萬年前的地質活動決定你有就有，無就無，這方面確要一定數量的輸入。



要輸入資源，就要有外匯，要幾多外匯才夠，這又要看匯率，即外匯的購買力而定，及要買

乜，和買幾多而定。



以石油為例，設中國要年買１萬美元的石油，以前這１萬元是全要美元。但在今年９月１６

日之後，如這石油是從俄羅斯買入，則只需值５０００美元的盧布和值５０００美元的人匯，完

全跳出了美元框框，這便：



１。美匯與我無相干；



２。美息與我無相干；



３。美匯╱息與我無相干時，人匯兌美元是在甚麼水平也無相干了。



可不可以如此便甩開美元？可以。土耳其里拉，今時息逾１４％（一度逾３５％），但港人

有何感覺？無。因為土耳其無花果可以被南非、中國、澳洲無花果代替，那我們便可以當土耳其

里拉透明了。



以前，中國不能不備大量美匯去買石油、鐵礦、其他資源。但今年９月１６日，上合組織所

簽署的《撒馬爾罕宣言》有３４粒字掀起了今後環球匯市的海嘯，這３４粒字是：



成員國注意到，有關成員國通過了擴大本幣結算份額路線圖，支持擴大該領域合作。



這３４粒字無提到美匯，但就一刀捅唔瓜，都捅痛美匯，如何捅？



傳土耳其立要求俄羅斯要以折扣價賣油予土耳其，而土耳其是用其里拉付款。以前土耳其要

用美元買油，自今年９月１６日《撒馬爾罕宣言》之後，土耳其可以不再用美元買油了。當然以

上是傳說土耳其咁狼，俄羅斯應不答應。



但傳中國是會以５０％人匯、５０％盧布自俄買油，這個應可成事。買油之外，俄羅斯可以

用５０％人匯、５０％盧布向中國買民生物用，要不要中間也加入些美元份額，要看有幾多巴仙

的生產成本是不能不用美元買回來的。



在二十大之後，傳習會出訪沙特，傳會談用部分人匯去買沙特石油，若事成，中國亦可以省

下不少美匯。



省下美匯對中國、俄羅斯、一眾發展中國家，有甚麼重要性，又會否為美元帶來危機，又會

否帶來世界安全隱患？明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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