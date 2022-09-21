《新股上市》騰訊音樂ＡＤＳ上日收報相當普通股１７﹒９８元

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）Ａ類普通股以介紹方式今日在
香港聯交所掛牌，每手１００股。騰訊音樂美國存託股份（ＡＤＳ）上日收報４﹒５８美元，以
每股ＡＤＳ代表兩股Ａ類普通股，相當每股Ａ類普通股１７﹒９８港元。（ｍｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|開市Good Morning21/09/2022
熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題 暫不急於買入科技股
|財經熱話21/09/2022
【虛幣世界】議息前加密貨幣回落，比特幣失守19000美元關
|財經熱話20/09/2022
金管局：第四季開展數碼港元準備工作 將採取三軌道方式
|中國故事20/09/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩 滬指止步四連跌 成交創近兩年低
|財經熱話20/09/2022
英美即將猛加息港銀勢加P 部署買入銀行股
|財經熱話20/09/2022
【鎊匯弱勢】英鎊兌美元1.14不容有失？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰