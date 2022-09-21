《新股上市》騰訊音樂ＡＤＳ上日收報相當普通股１７﹒９８元

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）Ａ類普通股以介紹方式今日在

香港聯交所掛牌，每手１００股。騰訊音樂美國存託股份（ＡＤＳ）上日收報４﹒５８美元，以

每股ＡＤＳ代表兩股Ａ類普通股，相當每股Ａ類普通股１７﹒９８港元。（ｍｈ）

