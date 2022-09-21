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即市新聞

21/09/2022 09:05

《專家之言－何志銘》美勢猛加息股匯債市動盪，港股內外挑戰多

　　《專家之言》本周焦點眾多，除富時中國Ａ５０指數季度調整外，內地將會公布一年期和５
年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）等重要數據。另一方面，剛公布的８月美國居民消費價格
指數（ＣＰＩ）數據未至於失控，惜核心通脹令人憂慮，故市場預期本周加息０﹒７５厘可能性
較大，大家要密切留意。資金避險無處容身，繼續流入美元，美匯獨大下，令一眾非美元貨幣匯
率勢繼續破位而下，將促使股匯債市大動盪，的確令人擔心。
　
＊儲局幣策持續緊縮憂衰退，內地動態清零限制經濟活動＊
　
　　港股近日表現的確麻麻，恒指早前失守５月低位後，下一支持已是３月時的年內低位即
１８２３５點。基於美國聯儲局貨幣政策持續緊縮、市場對經濟衰退和通脹憂慮升溫，以及擔心
內地經濟復甦受供應鏈受阻影響，港股似乎難有起色。內地嚴厲的動態清零政策，仍在大大限制
經濟活動，房地產泡沫有待妥善拆解，內外挑戰環環相扣，定將大大打擊投資者進場意欲。《獨
立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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