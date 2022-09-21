《盤後部署》美國議息結果前港股受壓，東方海外博反彈宜吼廿天線

《經濟通通訊社２１日專訊》美國聯儲局今晚（周四凌晨２點）公布議息結果，在預期加息

０﹒７５厘下，隔晚美股受挫，拖累港股繼續探底。多隻重磅股捱沽；全日阿里（０９９８８）

跌３﹒６５％，報８３﹒０５元；匯控（００００５）跌１﹒９６％，報４７﹒４元；友邦

（０１２９９）跌０﹒４９％，報７１﹒３元。騰訊（００７００）全日跌２﹒５２％，收報

２８６元，盤中低見２８７﹒２，創逾３年半新低；另外美團再傳遭騰訊減持，騰訊澄清並無減

持時間表，美團（０３６９０）全日跌２﹒９５％，報１６７﹒５元。

另外，大華繼顯引述舜宇（０２３８２）管理層，提到智能手機終端用戶需求態度謹慎，預

期今年不會出現明顯復甦跡象，舜宇股價跌幅持續擴大，午後更大跌超過一成，最終收報

８５﹒６元，跌１０﹒５１％。



＊中遠海能領升航運股＊



昨天波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）強勁反彈１１﹒３３％，ＢＤＩ由９月初至今，已較８

月底的低位９６５點，反彈７６４點。波海指數強勁反彈帶動一眾航運股造好；全日中遠海能

（０１１３８）升１０﹒５４％，報８﹒１８元；東方海外（００３１６）升３﹒１５％，報

１５０﹒６元；中遠海控（０１９１９）升１﹒０３％，報９﹒８１元；太平洋航運

（０２３４３）升７﹒８６％，報３﹒０２元。

全日港股偏淡，恒指收報１８４４４，跌３３６點或１﹒７９％，主板成交８１３﹒０３億

元。恒生中國企業指數收報６２６７，跌１３８點或２﹒１６％。恒生科技指數收報３７３７，

跌１１６點或３﹒０３％。Ａ股受壓；上證綜合指數報３１１７，跌５點或跌０﹒１７％，成交

２６９５﹒１４億元人民幣；深證成份指數報１１２０８，跌７５點或跌０﹒６７％，成交

３６６４﹒４７億元人民幣。



＊不宜過早部署東方海外＊



聯儲局公布議息結果前，市場一貫保持觀望態度，科技股及金融股等重磅股捱沽，反映市場

對加息前景不明朗憂慮。港股本周維持陰跌狀態，聯儲局今晚公布議息結果及後會聲明，將對港

股後續方向有關鍵性影響。恒指目前已靠近３月低位１８２３５，而目前恒指牛熊證街貨分布，

以１８１００為相對有力支持位。

航運股今日受波羅的海乾散貨指數反彈帶動造好，中遠海能疊加歐洲能源危機因素帶動，升

逾一成領升航運板塊。月前炒起後大幅回落的東方海外，自８月起由高位２３２元水平回落四成

至１４０元水平，迫近２５０天線後稍見支持，近兩周維持於１４０元水平橫行，今日受惠跟升

逾３％。但須留意今日股價曾升近６％，迫近２０天線後有沽壓，最終收市僅升３％，若博反彈

者宜觀望股價正式突破２０天線後才追入更穩陣。（ｈｃ）

