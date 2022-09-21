  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/09/2022 14:49

【俄烏開戰】普京頒國內動員令，預備役徵召入伍，不排除動用核武

　　《經濟通通訊社２１日專訊》俄羅斯總統普京就盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱的
入俄公投問題發表講話，並發出國內動員令，於即日起生效，具有一定軍事專業和經驗的預備役
公民，將會被徵召入伍。
　　普京在講話中指西方想摧毀俄羅斯，把烏克蘭人民當成炮灰，俄羅斯的目標是解放烏東頓巴
斯。他還警告，一旦俄羅斯領土完整受到威脅，將動用核武在內的一切手段維護主權。（ｊｆ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS21/09/2022
【FOCUS】普京演講+聯儲議息　靴子落地釀「雙風眼」？
人氣文章財經熱話21/09/2022
【跌市買D乜】中聯通遭美列國安威脅黑名單兼5G上客減慢　中移動中電信更值博
人氣文章財經熱話21/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指萬八以下有支持 同你講中遠海能點部署
人氣文章財經熱話21/09/2022
【騰訊減持？】股價跌逾3年半低　或須減持系內股份撐股價？
人氣文章大行報告21/09/2022
【大行炒D乜】券商點睇餐飲股？一click就知道
人氣文章開市Good Morning21/09/2022
熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題　暫不急於買入科技股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金