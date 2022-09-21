【俄烏開戰】普京頒國內動員令，預備役徵召入伍，不排除動用核武

《經濟通通訊社２１日專訊》俄羅斯總統普京就盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱的

入俄公投問題發表講話，並發出國內動員令，於即日起生效，具有一定軍事專業和經驗的預備役

公民，將會被徵召入伍。

普京在講話中指西方想摧毀俄羅斯，把烏克蘭人民當成炮灰，俄羅斯的目標是解放烏東頓巴

斯。他還警告，一旦俄羅斯領土完整受到威脅，將動用核武在內的一切手段維護主權。（ｊｆ）

