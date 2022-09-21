【俄烏開戰】普京頒國內動員令，預備役徵召入伍，不排除動用核武

《經濟通通訊社２１日專訊》俄羅斯總統普京就盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱的
入俄公投問題發表講話，並發出國內動員令，於即日起生效，具有一定軍事專業和經驗的預備役
公民，將會被徵召入伍。
普京在講話中指西方想摧毀俄羅斯，把烏克蘭人民當成炮灰，俄羅斯的目標是解放烏東頓巴
斯。他還警告，一旦俄羅斯領土完整受到威脅，將動用核武在內的一切手段維護主權。（ｊｆ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS21/09/2022
【FOCUS】普京演講+聯儲議息 靴子落地釀「雙風眼」？
|財經熱話21/09/2022
【跌市買D乜】中聯通遭美列國安威脅黑名單兼5G上客減慢 中移動中電信更值博
|財經熱話21/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指萬八以下有支持 同你講中遠海能點部署
|財經熱話21/09/2022
【騰訊減持？】股價跌逾3年半低 或須減持系內股份撐股價？
|大行報告21/09/2022
【大行炒D乜】券商點睇餐飲股？一click就知道
|開市Good Morning21/09/2022
熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題 暫不急於買入科技股
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰