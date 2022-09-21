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即市新聞

21/09/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》港交所中期顯著向淡，並非理想持貨對象

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
份現為農夫山泉（０９６３３）、金沙中國（０１９２８）與中銀香港（０２３８８），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股份，則宜首選小米（０１８１０）、騰訊（００７００）與港交所（００３８８）。
　　港交所於筆者的證券排行榜內，現時超短期、短期、中期和長期皆位於頭四位（最弱勢）內
，超長期則排行第１４位。換而言，該股屬於大弱勢股，相信與港股市場交投量萎縮有關。陰陽
燭周線圖上，２０年３月１９日低位１８５﹒５１元起的升浪止於去年２月２２日高位
５７０﹒２２元，其後０﹒６１８倍量度跌幅水平３３２﹒４７元支持失守，本周一（１９日）
沽家曾攻抵２８９﹒００元。保歷加通道底部支持繼續受到嚴峻考驗，中期顯著向淡的形勢未有
改變的跡象，此股現時肯定不是理想的持貨對象。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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