【虛幣世界】議息前加密貨幣回落，比特幣失守１９０００美元關

《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局正處於議息之際，市場預計加息四分三厘機會頗大，隔

晚美股下挫，道指跌逾三百點，而加密貨幣同樣普遍回落，比特幣失守１９０００美元水平，以

太幣則跌穿１４００美元，Ｏａｎｄａ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，隨著利率

繼續飆升，風險厭惡情緒肆虐，比特幣走低，他認為持續加息，有助於推動拋售比特幣並測試低

位，目前對加密貨幣的悲觀情緒幾乎已經達到頂峰，但這是在長期資金重新湧入之前所必需的。

另外，早前在眾議院金融服務委員會的聽證會上，研究人員和區塊鏈分析公司高管在內的一

個專家小組表示，美國需要在監管穩定幣或發行自己的央行數字貨幣方面取得進展，才能保持美

元的主導地位、保證對他國的制裁有效。

美國財政部上周在一份報告中重申，美國需要為民間發行的穩定幣建立護欄，以保護金融系

統和消費者，並呼籲進一步研究數字美元或央行數字貨幣，以備國家利益需要。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１８９２０﹒２７元（美元．下同），升０﹒２４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３２９﹒３７元，升０﹒４９％；艾達幣報

０﹒４５３５元，升２﹒５３％；瑞波幣報０﹒４０９８元，跌０﹒９９％。（ｕｌ）



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