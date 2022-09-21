《異動股》聯通低開近１％，美洲公司被美國列「安全風險清單」

《經濟通通訊社２１日專訊》中聯通（００７６２）現價跌０﹒５４％，報３﹒６８元，該

股成交約４萬股，涉資１３萬元；和電（００２１５）無升跌，報１﹒１４元；數碼通

（００３１５）無升跌，報４﹒２１元；中電信（００７２８）無升跌，報２﹒８２元。

美國監管機構聯邦通信委員會（ＦＣＣ）２０日將中資電信企業中國聯通美洲公司、太平洋

網絡（００５４３）及旗下全資子公司ＣｏｍＮｅｔ，列入對美國國家安全構成威脅的實體清單

。

委員會表示，這些公司受到中國政府的利用、影響及控制，具有相關的國家安全風險，擔憂

有關公司沒有能力應對中方的通信攔截要求。美方今年早些時候以國家安全為由，撤銷了這些公

司在美國的營運牌照。



＊中國三大電信運營商全上榜＊



委員會去年３月將華為、中興通訊（００９８１）（滬：６８８９８１）、海能達

（深：００２５８３）、海康威視（深：００２４１５）、大華科技（深：００２２３６）列入

涵蓋清單，意味著ＦＣＣ每年８３億美元的通用服務基金將不再用於購買或維護這些公司的產品

。

值得留意的是，加上之前已被ＦＣＣ「點名」的中國電信及中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１），中國三大電信運營商全部上榜。

中國駐華盛頓大使館今年曾表示，ＦＣＣ濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下，再次惡

意攻擊中國電信營運商，美國應立即停止對中國企業的無理打壓。



＊恒指低開１４２點＊



現時，恒生指數報１８６３８，跌１４２點或跌０﹒７６％，主板成交１１﹒６４億元。國

企指數報６３５６，跌４８點或跌０﹒７６％。恒生科技指數報３８１５，跌３８點或跌

１﹒０１％。

即月期指新報１８５９２，跌１６４點，低水４７點。即月國指期貨報６３４６，跌５５點

，低水１１點。即月科指期貨新報３８０３，跌４５點，低水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中聯通（００７６２） ３﹒６８元 跌０﹒５４％

和電（００２１５） １﹒１４元 無升跌

數碼通（００３１５） ４﹒２１元 無升跌

中電信（００７２８） ２﹒８２元 無升跌

中移動（００９４１） ５１元 跌０﹒５８％

香港寬頻（０１３１０） ７﹒２２元 跌０﹒５５％

中信電訊（０１８８３） ２﹒６９元 升１﹒１３％

港亞控股（０１７２３） ０﹒２０１元 無升跌

中信電訊（０１８８３） ２﹒６９元 升１﹒１３％

香港電訊（０６８２３） １０﹒２元 跌０﹒２％

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（ｅｒ）

