《異動股》美議息結果前港股捱沽，美團阿里挫３％，騰訊近４年低

《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）現價跌３﹒２４％，報１６７元，該股成

交約３６２萬股，涉資６﹒０８億元。阿里（０９９８８）跌３﹒３６％，報８３﹒３元。

美國聯儲局即公布議息結果，市場普遍預期加息０﹒７５厘，但通脹高企亦令加息１厘機會

上升。美股周二（２０日）走低，道指盤中一度挫逾５００點，收市跌３１３點，收報

３０７０６點。納指跌１０９點或０﹒９５％，收報１１４２５點。

主要重磅股走弱；騰訊（００７００）跌１﹒４３％，報２８９﹒２元，最低曾見

２８７﹒６元，創２０１８年１２月以來最低；京東集團（０９６１８）跌２﹒０４％，報

２２０﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒２４％，報４７﹒７５元；港交所（００３８８）跌

０﹒６２％，報２９０﹒８元；友邦（０１２９９）跌０﹒９１％，報７１元。

現時，恒生指數報１８５１７，跌２６３點或跌１﹒４０％，主板成交１０５﹒５８億元。

國企指數報６２９９，跌１０５點或跌１﹒６５％。恒生科技指數報３７６５，跌８８點或跌

２﹒２９％。

即月期指新報１８５０５，跌２５１點，低水１３點。即月國指期貨報６３０１，跌１００

點，高水１點。即月科指期貨新報３７７２，跌７６點，高水１１點。

上證綜合指數報３０９３，跌２８點或跌０﹒９２％，成交４６８﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１１１２８，跌１５５點或跌１﹒３８％，成交７５２﹒４４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １６７﹒００元 跌３﹒２４％

阿里（０９９８８） ８３﹒３０元 跌３﹒３６％

騰訊（００７００） ２８９﹒２０元 跌１﹒４３％

京東集團（０９６１８） ２２０﹒４０元 跌２﹒０４％

網易（０９９９９） １２８﹒８０元 跌２﹒６５％

百度（０９８８８） １２２﹒４０元 跌１﹒６９％

匯控（００００５） ４７﹒７５元 跌１﹒２４％

港交所（００３８８） ２９０﹒８０元 跌０﹒６２％

友邦（０１２９９） ７１﹒００元 跌０﹒９１％

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（ｈｃ）

