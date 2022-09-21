《異動股》美議息結果前港股捱沽，美團阿里挫３％，騰訊近４年低

《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）現價跌３﹒２４％，報１６７元，該股成
交約３６２萬股，涉資６﹒０８億元。阿里（０９９８８）跌３﹒３６％，報８３﹒３元。
美國聯儲局即公布議息結果，市場普遍預期加息０﹒７５厘，但通脹高企亦令加息１厘機會
上升。美股周二（２０日）走低，道指盤中一度挫逾５００點，收市跌３１３點，收報
３０７０６點。納指跌１０９點或０﹒９５％，收報１１４２５點。
主要重磅股走弱；騰訊（００７００）跌１﹒４３％，報２８９﹒２元，最低曾見
２８７﹒６元，創２０１８年１２月以來最低；京東集團（０９６１８）跌２﹒０４％，報
２２０﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒２４％，報４７﹒７５元；港交所（００３８８）跌
０﹒６２％，報２９０﹒８元；友邦（０１２９９）跌０﹒９１％，報７１元。
現時，恒生指數報１８５１７，跌２６３點或跌１﹒４０％，主板成交１０５﹒５８億元。
國企指數報６２９９，跌１０５點或跌１﹒６５％。恒生科技指數報３７６５，跌８８點或跌
２﹒２９％。
即月期指新報１８５０５，跌２５１點，低水１３點。即月國指期貨報６３０１，跌１００
點，高水１點。即月科指期貨新報３７７２，跌７６點，高水１１點。
上證綜合指數報３０９３，跌２８點或跌０﹒９２％，成交４６８﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１１１２８，跌１５５點或跌１﹒３８％，成交７５２﹒４４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １６７﹒００元 跌３﹒２４％
阿里（０９９８８） ８３﹒３０元 跌３﹒３６％
騰訊（００７００） ２８９﹒２０元 跌１﹒４３％
京東集團（０９６１８） ２２０﹒４０元 跌２﹒０４％
網易（０９９９９） １２８﹒８０元 跌２﹒６５％
百度（０９８８８） １２２﹒４０元 跌１﹒６９％
匯控（００００５） ４７﹒７５元 跌１﹒２４％
港交所（００３８８） ２９０﹒８０元 跌０﹒６２％
友邦（０１２９９） ７１﹒００元 跌０﹒９１％
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（ｈｃ）
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