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21/09/2022 09:50

《異動股》美議息結果前港股捱沽，美團阿里挫３％，騰訊近４年低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）現價跌３﹒２４％，報１６７元，該股成
交約３６２萬股，涉資６﹒０８億元。阿里（０９９８８）跌３﹒３６％，報８３﹒３元。
　　美國聯儲局即公布議息結果，市場普遍預期加息０﹒７５厘，但通脹高企亦令加息１厘機會
上升。美股周二（２０日）走低，道指盤中一度挫逾５００點，收市跌３１３點，收報
３０７０６點。納指跌１０９點或０﹒９５％，收報１１４２５點。
　　主要重磅股走弱；騰訊（００７００）跌１﹒４３％，報２８９﹒２元，最低曾見
２８７﹒６元，創２０１８年１２月以來最低；京東集團（０９６１８）跌２﹒０４％，報
２２０﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒２４％，報４７﹒７５元；港交所（００３８８）跌
０﹒６２％，報２９０﹒８元；友邦（０１２９９）跌０﹒９１％，報７１元。
　　現時，恒生指數報１８５１７，跌２６３點或跌１﹒４０％，主板成交１０５﹒５８億元。
國企指數報６２９９，跌１０５點或跌１﹒６５％。恒生科技指數報３７６５，跌８８點或跌
２﹒２９％。
　　即月期指新報１８５０５，跌２５１點，低水１３點。即月國指期貨報６３０１，跌１００
點，高水１點。即月科指期貨新報３７７２，跌７６點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３０９３，跌２８點或跌０﹒９２％，成交４６８﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１２８，跌１５５點或跌１﹒３８％，成交７５２﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６７﹒００元　跌３﹒２４％
　　阿里（０９９８８）　　　　８３﹒３０元　跌３﹒３６％
　　騰訊（００７００）　　　２８９﹒２０元　跌１﹒４３％
　　京東集團（０９６１８）　２２０﹒４０元　跌２﹒０４％
　　網易（０９９９９）　　　１２８﹒８０元　跌２﹒６５％
　　百度（０９８８８）　　　１２２﹒４０元　跌１﹒６９％
　　匯控（００００５）　　　　４７﹒７５元　跌１﹒２４％
　　港交所（００３８８）　　２９０﹒８０元　跌０﹒６２％
　　友邦（０１２９９）　　　　７１﹒００元　跌０﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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