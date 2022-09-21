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即市新聞

21/09/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１８４５１點，升３點，高水６點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８４５３點，升５點，高水８點
，最新報１８４５１點，升３點，高水６點，合約成交３８０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６２７８點，升２點，高水１１點，最新報６２７７點，升
１點，高水１０點，合約成交１１６張。

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