【夜期時段】即月期指最新報１８４５１點，升３點，高水６點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８４５３點，升５點，高水８點

，最新報１８４５１點，升３點，高水６點，合約成交３８０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６２７８點，升２點，高水１１點，最新報６２７７點，升

１點，高水１０點，合約成交１１６張。

