《美元走勢－羅明立》歐元未能企穩１算，或下試０﹒９８６０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４３﹒４６ １４４﹒０７ １４３﹒４１

歐元╱美元 １﹒００３０ １﹒００５１ ０﹒９８８７

英鎊╱美元 １﹒１３４２ １﹒１３８５ １﹒１３０４

美元╱瑞郎 ０﹒９６５０ ０﹒９６５４ ０﹒９６３０

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９７ ７﹒８４８８

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《美元走勢》美國周二（２０日）公布的房屋數據好壞參半，８月房屋營建許可大降１０％

，年化總數１５１﹒７萬戶，為２０２０年６月以來最低；而新屋動工則按月升１２﹒２％，好

過預期。美國１０年期國債收益率觸及３﹒５６％，是２０１１年４月以來最高，２年跟１０年

期國債收益率差進一步倒掛。周四（２２日）凌晨，美國聯儲局將公布議息結果及會後政策聲明

，主席鮑威爾亦會召開新聞發布會。市場預期加息０﹒７５％的機率達八成，美匯指數升上

１１０水平。

市場對今次加息的因素基本已消化，聯儲局後續立場應保持鷹派，除非加息幅度超出預期，

美匯應保持高位震盪，未必有太大升幅。歐元未能企穩１算，跌穿０﹒９９５０的支持，可能要

下試０﹒９８６０



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９８９０ １﹒００００ ０﹒９８５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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