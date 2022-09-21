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21/09/2022 13:25

傳友邦保險（１２９９）洽購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士表示，友邦保險（０１２９９）正就收購
ＭｅｄｉＣａｒｄ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ　Ｉｎｃ﹒事宜展開深度磋商，藉以擴大東南亞業
務。
　　知情人士稱，友邦保險報價超過了一眾保險公司和投資基金，目前正和ＭｅｄｉＣａｒｄ確
定交易細節，並可能在未來幾周內達成協議。交易對這家菲律賓公司的估值可能超過３﹒５億美
元（約２７﹒３億港元）。（ｂｉ）
　
　

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