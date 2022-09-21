傳友邦保險（１２９９）洽購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士表示，友邦保險（０１２９９）正就收購
ＭｅｄｉＣａｒｄ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ Ｉｎｃ﹒事宜展開深度磋商，藉以擴大東南亞業
務。
知情人士稱，友邦保險報價超過了一眾保險公司和投資基金，目前正和ＭｅｄｉＣａｒｄ確
定交易細節，並可能在未來幾周內達成協議。交易對這家菲律賓公司的估值可能超過３﹒５億美
元（約２７﹒３億港元）。（ｂｉ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS21/09/2022
【FOCUS】普京演講+聯儲議息 靴子落地釀「雙風眼」？
|財經熱話21/09/2022
【跌市買D乜】中聯通遭美列國安威脅黑名單兼5G上客減慢 中移動中電信更值博
|財經熱話21/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指萬八以下有支持 同你講中遠海能點部署
|財經熱話21/09/2022
【騰訊減持？】股價跌逾3年半低 或須減持系內股份撐股價？
|大行報告21/09/2022
【大行炒D乜】券商點睇餐飲股？一click就知道
|開市Good Morning21/09/2022
熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題 暫不急於買入科技股
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰