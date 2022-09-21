傳友邦保險（１２９９）洽購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士表示，友邦保險（０１２９９）正就收購

ＭｅｄｉＣａｒｄ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ Ｉｎｃ﹒事宜展開深度磋商，藉以擴大東南亞業

務。

知情人士稱，友邦保險報價超過了一眾保險公司和投資基金，目前正和ＭｅｄｉＣａｒｄ確

定交易細節，並可能在未來幾周內達成協議。交易對這家菲律賓公司的估值可能超過３﹒５億美

元（約２７﹒３億港元）。（ｂｉ）





